Понедельник, 18 Февраля 2019 12:40

АрмИнфо. Политика Армении заключается в защите ее интересов и является строго проармянской. Об этом в беседе с журналистами по итогам Конференции по безопасности НАТО в Мюнхене заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

<Это воспринимается очень хорошо, однако эта политика должна быть также последовательной. У нас есть разные повестки с разными партнерами>, - заявил Мнацаканян.

Он также сообщил, что встреча с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедьяровым не запланирована. <Мы еще можем встретиться в коридорах. Возможно, для этого пока не было повода. У нас нет какой-либо проблемы в плане встречи <на ногах>. Если бы встреча была запланирована, мы бы сообщили>, - отметил он, добавив при этом, что с азербайджанским коллегой есть, о чем поговорить. <Работа продолжается, мы продолжим встречаться>, - заверил Мнацаканян. Касаясь последних милитаристских заявлений президента АР Ильхама Алиева, Мнацаканян заявил, что работа, нацеленная на мир, не прекращается, однако при этом решимость Армении не вызывает сомнений.