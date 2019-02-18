Понедельник, 18 Февраля 2019 11:29

АрмИнфо.Находящийся с рабочим визитом в Германии президент Армении Армен Саркисян 17 февраля встретился в Мюнхене с президентом Сербии Александром Вучичем.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе аппарата президента РА, президенты Армении и Сербии сошлись во мнении, что армяно-сербские отношения, история которых исчисляется веками, культурно-исторические контакты и общие ценности двух народов создают хорошую основу для развития партнерского сотрудничества в разных областях.

Собеседники коснулись перспектив сотрудничества торгово-экономических, научно- образовательных сферах, в частности, партнерства в направлении разработки искусственного интеллекта, а также активизации туризма. Александр Вучич подтвердил намерение своей страны открыть посольство в Армении, что станет новым стимулом для углубления сотрудничества.