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 Понедельник, 18 Февраля 2019 10:51
Александр Аванесов

"Обратная сторона Земли" стала основным мотивом, побудившим к действиям: Никол Пашинян принял участие в обсуждении своей книги

"Обратная сторона Земли" стала основным мотивом, побудившим к действиям: Никол Пашинян принял участие в обсуждении своей книги

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян в центре саморазвития "Лофт" принял участие в обсуждении своей книги "Обратная сторона Земли".  Обсуждение было инициировано издательством "Антарес" и центром саморазвития "Лофт", сообщила пресс-служба правительства РА.

Согласно источнику, спикеры встречи - литературоведы Алвард Семирджян-Бекмезян и Айк Амбарцумян, журналист, поэт Мгер Аршакян и прозаик Григ, а также литературовед, главный редактор издательства "Антарес" Аркменик Никогосян представили свой анализ содержания книги, поднятых в книге вопросов, структуры книги, влияния других авторов, а также коснулись его художественного, литературного и политического значения.

Премьер-министр Никол Пашинян поблагодарил спикеров за оценку, назвав их взаимодополняющими, и в своей речи коснулся истории и мотивов создания книги. "Сегодня я решил раскрыть весь контекст создания книги и ее дальнейшей судьбы. Когда в подполье я оказался в месте, где у меня была постоянная связь с внешним миром, то есть, Акоп Симидян каждый день приходил и рассказывал, что происходит, что говорят люди, тогда я часто получал информацию о том, что люди говорят, что я скрываюсь в том или ином посольстве, но чаще всего утверждали, что видели меня в Дубае, в Афинах и так далее. Тогда же в прессе появлялись публикации о том, что Службе национальной безопасности было поручено при обнаружении не задерживать меня, а физически уничтожить, создав имитацию вооруженного сопротивления.  Я был в такой ситуации и думал в первую очередь о следующем: если это произойдет, то есть, если меня физически уничтожат, то возникнет вопрос, что подумают люди, скажут, кем был он, что хотел сделать, почему он пришел, что он сделал, и я поставил перед собой цель создать такой контент, который, если кто-то когда-нибудь задумается о том, кем я был, то смог бы получить эту информацию, потому что политические тексты, речи не такие глубокие, или даже если глубокие, то их глубина не так очевидна, потому что связана с текущей ситуацией, а во-вторых, я понял, что если правоохранительные органы будут убеждены, что я в Армении, нахожусь в Ереване, обязательно найдут меня, потому что это убеждение поможет им угадать мою логику. Отсюда возникла идея написать серию статей, которые отвлекут их от правильного пути. Мною двигали эти два мотива.

Почему обратная сторона? Весь смысл заглавия в том, что, если вы заметили, я иду на площадь Свободы со стороны памятника Мясникяну. Вся идея состоит в том, чтобы пройти путь от памятника Мясникяну до площади Свободы так, чтобы не идти назад по уже пройденному пути, а всегда идти вперед, чтобы в движении вперед не было процесса отступления. Во-вторых, ты уходишь, по сути, это побег, статус находящегося в розыске человека, и не должно быть так, что ты сбежал от самого себя, то есть, как сделать так, чтобы покинуть Армению, не покинув Армению.  Как сказать, что ты покинул Армению, но не сбежал из Армении? Единственный вариант заключается в том, что ты снова едешь в Армению. Идея романа состоит в том, там есть строчка, когда я иду от памятника Мясникяну к площади Свободы, и иду туда просто с обратной стороны Земли. Там есть такое место: "но ведь есть и другой путь, короткий путь, но кто сказал, что короткий путь - это и есть правильный путь?" Весьма вероятно, что правильный путь - это долгий путь, и именно поэтому возникла необходимость пойти с обратной стороны.

Следующий важный момент: как можно путешествовать по миру, находясь закрытой комнате в Ареше. Единственный вариант - книга и литература. По сути, все путешествие - это чтение книг, серия книг и диалог с героями, мой опыт вхождения в эти книги и жизни в этих книгах. Например, все эпизоды, связанные с Грузией, - это книги Нодара Думбадзе, которые я читал в то время.  Путешествие из Грузии в Грецию - это притчи Эзопа, и диалоги на корабле - это полностью басни Эзопа. Мудрый старик, который сопровождает меня в Армении - это, конечно, Туманян, и Туманян сопровождает героя из Греции в Македонию с помощью Марко. Марко - герой сербского эпоса, который Туманян перевел и представил на армянском языке. Ключ к продолжению романа находится в романе "Процесс" Кафки, потому что моя ситуация была очень похожа на ситуацию в романе, а далее следуют Эрнест Хемингуэй, "Время жить и время умирать" Эриха Марии Ремарка, "Квентин Дорвард" Вальтера Скотта и так далее. Весь путь обязательно связан с литературой:  японская литература, кубинская часть книги является впечатлением от книги о Че Геваре, французская часть связана с Шарлем де Голлем и романом "Здравствуй, грусть" Франсуазы Саган, затем идут Шукшин и "Мертвые души" Гоголя, потому что в этом произведении заложена логика избирательных фальсификаций, и так далее, то есть каждая часть связана с определенным литературным произведением. Эти отрывки связаны с частями, которые являются моим суверенным произведением, моим суверенным текстом и отношением, которое создано именно в этой логике.

Здесь возникает этический вопрос: насколько правильно создавать какой-то текст, вдохновляясь литературой? На самом деле, я знал ответ на этот вопрос, потому что одно литературное произведение произвело большое впечатление на меня, и я очень люблю это произведение - "Пьер Менар, автор <Дон Кихота>" Хорхе Луиса Борхеса, где герой просто снова пишет "Дон Кихота", и он убежден, что его "Дон Кихот" не имеет ничего общего с "Дон Кихотом", написанным Сервантесом.  Эта ассоциация существовала, и я, в некотором смысле, ставил себя на месте Пьера Менара, который становится автором "Процесса", автором романов Нодара Думбадзе, автором басен Эзопа и автором всех этих возможных произведений.

Когда я вышел из подполья, а затем из тюрьмы, все время в моих планах была публикация книги. В 2011 году, когда я вышел из тюрьмы, первым делом я подумал о том, какой должна быть обложка.  Эту фотографию я сделал в 2011 году, всего через несколько месяцев после выхода из тюрьмы.  Затем, когда я подумал, что книгу нужно издать, я почувствовал, что это всего лишь серия статей, и нельзя быть настолько высокомерным, чтобы издавать книгу. Так и осталась эта идея неосуществленной. И вот, в 2018 году, когда я был главой фракции "Выход", как написано в книге, Айк Костанян захотел встретиться со мной.

Мы встретились, он сказал мне, что просит разрешения на издание этой книги. Я спросил, есть ли у него опыт в издательском деле, так как он в качестве издателя во всех отношениях, пусть он меня простит, внушал недоверие в том плане, сможет ли организовать эту работу. С другой стороны был вопрос, имеет ли смысл издавать эту книгу. Я сказал, что прежде чем ответить на этот вопрос, мне нужно прочитать эту книгу, понять, что написано. И когда я прочитал книгу, у меня сложилось такое впечатление, что я написал письмо себе 10 лет назад, то есть это разговор с самим собой. В результате этого чтения родилась "Сказка о злом доме". В чем смысл сказки? Контекст заключается в том, что здание Национального Собрания, кабинет главы фракции "Выход" сожрали все ценности, которые описаны здесь, то есть съели мою память в том смысле, чтобы я не помнил, в чем моя миссия, в чем заключается задача, которую нужно решить.

Именно чтение этой книги разбудило меня, то есть как написанное самому себе письмо помогло мне понять, что моя работа заключается не в том, чтобы сидеть в этом кабинете и быть главой фракции, оппозиционным депутатом, который должен произносить острые речи и так далее, чтобы некоторые говорили, что все подстроено, что это просто игра, другие же говорили что-то иное.  Было ясно, что нужны действия. И, конечно же, эта книга стала основным мотивом действий.  Мысль о том, что все проблемы в книге практически решаемы, в некоторой степени верна, но есть одно но. Весьма вероятно, что может оказаться, что написанное здесь будет непрерывным, имеет орбиту как Земля и вращается по этой орбите. Почему я говорю это? В этой книге есть глава "Что делает этот тюремщик?" В этой главе описывается, что в своем кабинете главного редактора я был в тюрьме, есть какие-то видимые и невидимые тюремщики, а затем, когда я путешествую, все равно, моя тюремная камера со мной, я тащу эту тюремную камеру по всему миру, а затем, когда я нахожусь в тюрьме - я снова в тюрьме. Если честно, несколько дней назад я думал, что я снова в тюрьме. Почему сейчас больше, чем когда-либо ранее? Потому что сейчас я нахожусь в таком месте, работаю в таком кабинете, где даже невозможно открыть окно, высунуть голову и подышать свежим воздухом. Конечно, да простят меня мои друзья из Службы государственной охраны, но всякий раз, когда я куда-то иду, то иду в сопровождении вооруженных людей. Здесь картина станет более впечатляющей, если скажу вам, что один из моих друзей, когда я находился в тюрьме, работал в пенитенциарном учреждении "Ереван кентрон", и он каждый день открывал дверь, сопровождал меня на следствие, а теперь он работает моим телохранителем и продолжает сопровождать меня.  Обложка книги: многое действительно происходит на подсознательном уровне, теперь я вижу обложку книги, и думаю, что решения находятся в нашей голове, и мне стало даже казаться, что я не случайно выбрал именно этот вариант. Конечно, мотивация была в том, что путешествие полностью происходило в моей голове, но, возможно, эти ассоциации возникают снова. Все, что описано в книге с самого начала, снова повторяется, начиная со старта экспромтом. То есть я тогда экспромтом стал беглецом, а теперь экспромтом стал премьер-министром. После становления премьер-министром снова начала работать логика главы "Прости меня, сын мой". Наоборот, сейчас я в подполье или нет? Сейчас, по сути, я в подполье, потому что я живу в таком месте, которое является подпольем, где не общаешься с людьми, то есть я живу в правительственном доме, которое является подпольем. В настоящее время я общаюсь с людьми так же, как тогда, когда я был в подполье: снова пишу какие-то тексты и речи. Потом эта бронированная машина, на котором я еду, - это подполье или нет? И кабинет премьер-министра, где невозможно даже открыть окно и подышать свежим воздухом. То есть все это повторяется снова. Это такой круговорот, и я не знаю, сколько времени это должно продолжаться. Спасибо".

Затем Никол Пашинян ответил на вопросы спикеров и участников обсуждения. В частности, был затронут раздел книги Никола Пашиняна "Обратная сторона Земли" о Че Геваре, в котором говорится, что настоящий революционер - это разрушительная сила, после которой должны появиться новые структуры и настоящий революционер никогда не станет властью. На вопрос о его сегодняшних чувствах и мышлении в этом контексте премьер-министр ответил: "Это один из самых важных вопросов, потому что представленная мною революция, которую я описал, именно такая.  Также в этом контексте говорят: говорит одно, делает другое, это очень важный вопрос.  Я закончил чтение текста в феврале 2018 года. Естественно, через 2 месяца впечатление от чтения этого текста было очень свежим, и когда наступил апрель 2018 года, и стало ясно, что Серж Саркисян подал в отставку, и когда был лозунг "Никола в премьер-министры", этот текст всегда был со мной, он был в моей голове. Я думал о формуле революции, которая была написана, и что мне делать в этой ситуации. Честно говоря, конечно, я думал, что в этой ситуации, когда закончился первый этап, я должен взять свой рюкзак и пойти к себе домой, сказав, что моя миссия революционера окончена.

Но когда я понял, что будет потом: Карен Карапетян или кто-то еще станет премьер-министром Армении, и я никого не смогу убедить и доказать, что эта революция на самом деле не была интригой внутри властей. Я подумал, что народ просто почувствует себя, извините за эту фразу, использованным для достижения каких-то иных целей. Рюкзак, с которым я должен вернуться к себе домой, до сих пор на моих плечах, и единственная причина, по которой этот сценарий не работает, заключается в следующем: я понял, что у людей будет гораздо больше разочарований и даже гнева, у них возникнет образ продажного оппозиционера, который был всего лишь инструментом внутриполитических интриг, отслужил свое и ушел к себе домой. Вот ответ на этот вопрос. Я очень долго об этом думал, и до тех пор, пока не убедился в стопроцентной правильности этого ответа, я не пришел к согласию с самим собой о том, что я должен стать кандидатом в премьер-министры".

По словам Никола Пашиняна, основной посыл книги "Обратная сторона Земли" заключается в том, что индивидуальное усилие, действие одного человека оказывает глобальное влияние на все: "Самым важным лейтмотивом этой книги является следующее: показать влияние пройденного человеком пути и его действий на мир. Для меня очевидно, что если бы эта книга не была написана и в конце 2017 -начале 2018 гг. я не прочитал ее, то, не знаю, сделал бы я те же действия или нет. На своей странице в Facebook 2016 год я объявил годом чтения армянской литературы, потому что я почувствовал, что обычные информационные потоки не дают ответов на нашу действительность.  И поскольку я думаю, что в литературе есть ответы на все вопросы, то начал читать наших современных авторов, чтобы найти ответы на эти вопросы. Конечно, я не успел прочитать все, хотел бы прочитать всех авторов, но, по моему мнению, это было также очень важным фактором в контексте наших дальнейших событий, когда я почувствовал кризис, кризис в своей политической деятельности, то понял, что для выхода из кризиса необходимо обратиться к литературе. В то время я не думал, что эта книга, этот текст может сыграть такую роль. Но в результате это путь последовательного восприятия такой литературы или текста, когда ты пытаешься найти решения в литературе и литературных текстах".

Премьер-министр выразил уверенность в том, что решения сегодняшних проблем находятся в текстах современных писателей, и призвал больше читать современных армянских писателей. "Книги наших современных писателей, которых я читал, еще больше убедили меня, что сегодня у нас есть замечательные талантливые писатели, и за последние 10 лет литература в Армении переживает большое возрождение, которое мы еще не осознаем", - отметил Никол Пашинян. Премьер-министр также сообщил, что сейчас он работает над изданием своего тюремного дневника, выделяя на эту работу 10-20 минут в день. 

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