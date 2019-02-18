Понедельник, 18 Февраля 2019 10:38

АрмИнфо.Один из наших главных политических приоритетов - это изменение отношения граждан Республики Армения к выплаченным налогам и своим обязанностям по уплате налогов. Это имеет для нас стратегическое значение и является

краеугольным камнем в контексте объявленной нами экономической революции. Я хочу сказать, что в этом плане у нас есть три направления работы. Об этом в ходе совещания, в ходе которого были обсуждены работы по модернизации функций Комитета государственных доходов, заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, сообщила пресс-служба правительства РА.

Во-первых, как отметил Никол Пашинян, это, конечно, диалог с нашими гражданами, чтобы улучшить их восприятие и понимание этого вопроса. Второе направление, конечно, это создание справедливой системы налогообложения с точки зрения законодательства, и мы сейчас работаем в этом направлении. В-третьих, не менее важным, если не самым важным, является восприятие гражданами имиджа Комитета государственных доходов, качества и содержания его работы, что очень важно. "В последнее время звучало много критики о работе КГД, и мы коснулись этой темы во время обсуждений в Национальном Собрании. Очень важно, чтобы мы в конечном итоге смогли изменить восприятие определенной части общества о том, если очень образно сказать, извините за эту образную формулировку, что Комитет государственных доходов живет за их счет. Очень важно, чтобы общественность видела и чувствовала, что Комитет государственных доходов небезразличен к критике в свой адрес, начиная от поведения, стиля работы, общего содержания и положения", - отметил глава правительства.

Он указал на важность этой задачи, которая должна быть воспринята руководством и всеми сотрудниками Комитета государственных доходов. "Я ожидаю, что параллельно с этим процессом, произойдут изменения в отношениях между обществом, гражданином и Комитетом государственных доходов, и КГД, его руководство и весь персонал сделают все, чтобы предстать перед обществом в совершенно новом имидже, и этот образ был не просто инструментом пиара, а был в логике глубокого анализа содержания, критики, глубоких расчетов и справедливой критики. Это чрезвычайно важно, и вы можете принять это как мое прямое поручение, господин Ананян, Вам и всему персоналу КГД. Договоримся, что время от времени мы будем обсуждать, каких изменений и каких результатов мы достигли в этой логике. Мы также должны следить за реакцией общества на этот процесс и ожидаемыми изменениями", - сказал Пашинян.

Затем руководители КГД подробно представили новую программу по модернизации функций и налогового администрирования комитета. Было отмечено, что программа разработана на основе международного опыта. Программа будет реализована под лозунгом "Мы верим в наше будущее и платим налоги".