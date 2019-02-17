Воскресенье, 17 Февраля 2019 15:14

АрмИнфо. Следствие по делу Манвела Григоряна уже завершено, и теперь я могу однозначно заявить, что инкриминируемое ему обвинение в присвоении провианта, предназначенного для военнослужащих, не соответствует действительности. Об этом заявил адвокат Григоряна Арсен Мкртчян.

По его словам, в деле нет никаких фактических доказательств, подтверждающих данное обвинение. <Это клевета и ложь, и это самое главное, что интересует общество в данном деле>,- заверил адвокат.

Отметим, что Григорян в настоящее время находится в медцентре <Наири> по диагнозу декомпенсация хронических заболеваний.

Он арестован по обвинению в ряде тяжких преступлений - хранение оружия и боеприпасов, хищение чужого имущества, присвоение имущества в особо крупных размерах.