Воскресенье, 17 Февраля 2019 15:12

АрмИнфо.16 февраля в ходе Мюнхенской конференции по вопросам безопасности состоялась встреча Министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Лаврова с Министром иностранных дел Республики Армения Зограбом Мнацаканяном.

В присущей российско-армянским отношениям дружественной атмосфере был обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней, региональной и международной повестки дня. Состоялся обмен мнениями по перспективам нагорно-карабахского урегулирования. Подчеркнута важность усилий сопредседателей Минской группы.

В тот же день Мнацаканян встретился с министром ИД Латвии Эдгарсом Ринкевичсом. ЗограбМ нацаканянпоздравил коллегу с назначением в должности и пожелал ему успехов в егоответственной миссии. Стороны обсудили широкий круг вопросов армяно-латвийской повестки,подчеркнув готовность предпринять практические шаги для активизации политического диалога и экономического сотрудничества. В этом контексте министр ИД Армении и Латвии отметили важность взаимных визитов на высокой уровне и деятельность межправительственной комиссии. В качестве приоритетных областей сотрудничества были отмечены информационные технологии, электронное управление, банковское делои безопасность пищевых продуктов. При этом была отмечена и важность совместных программ по обмену опытом. Зограб Мнацаканян и Эдгарс Ринкевичс обменялись мыслями относительно большего сближения и сохранения положительной динамики сотрудничества на разносторонних площадках. Стороны также обсудили также отношения Армения-Евросоюз. ЗограбМнацаканян подчеркнул важность Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом с точки зрения осуществления преобразований в Армении и расширения повестки правительства. Он отметил, что это эффективный инструмент для развития сотрудничества в многостороннем и двустороннем форматах не только с ЕС, но и с отдельными странами-членами ЕС. Он подчеркнул важность соглашения для продвижения правительственной программы развития. Министры обменялись мнениями и по вопросам регионального значения. Относительно позиции армянской стороны в процессе мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, глава МИД Армении подчеркнул важность создания и укрепления атмосферы, способствующей миру. Мнацаканян провел встречу также с лихтенштейнским коллегой Аурелией Фрик. Стороны обсудили перспективы активизации сотрудничества, двустороннюю и многостороннюю повестку. Была подчеркнута важность активизации сотрудничества в международных структурах. Зограбян представил коллеге шаги Армении в направлении предотвращения преступлений против человечности, последние политические процессы в стране. Стороны обсудили также некоторые вопросы международной повестки. Мнацаканян сегодня встретился и с коллегой из Хорватии Марией Пейчинович Бурич. Стороны выразили готовность активизации двустороннего сотрудничества. Была подчеркнута важность активизации сотрудничества в международных структурах и политического диалога. Стороны обсудили вопросы международной повестки, последние политические процессы в Армении, была подчеркнута важность Соглашения о Всеобъемлющем и расширенном партнерстве в контексте активизации сотрудничества между Арменией и ЕС.