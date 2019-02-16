Суббота, 16 Февраля 2019 16:04

АрмИнфо. Министр Иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на полях Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) встретился с госминистром по вопросам Европы и Америки Соединенного Королевства Аленом Данканом.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах, выразив готовность активизировать взаимодействия по всем направлениям. Мнацаканян представил коллеге внутриполитические процессы в Армении, подчеркнул приверженность нового правительства к продолжению реформ в различных областях, и в этом плане высоко оценил постоянную помощь Великобритании. Говоря о приоритетах правительства, он указал на вопросы стимулирования экономики, основанной на информационных технологиях, а также сферы инноваций и креативного образования. Он выразил уверенность, что совместные усилия в этом направлении откроют новые перспективы сотрудничества. ЗограбМнацаканян и Ален Данкан обменялись мнениями и по вопросам международной и региональной повестки.

По просьбе Алена Данкана Зограб Мнацаканян представил подходы Армении в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, подчеркнув важность формирования атмосферы, способствующей миру, и необходимость воздерживаться от шагов, направленных на эскалацию и агрессивную риторику.

В тот же день Мнацаканян встретился с советником президента Франции по дипломатическим вопросам Филиппом Этьеном. Стороны обменялись мнениями по расширению армяно-французских отношений и обогащению повестки дня многовекторного двустороннего сотрудничества. В этом контексте они высоко оценили двусторонний политический диалог, с удовлетворением отметив, что он отличается регулярными контактами и взаимными визитами на высоком уровне. Говоря об отношениях Армения-Евросоюз, Зограб Мнацаканян и Филипп Этьен отметили важность Соглашения по всеобъемлющему и расширенному сотрудничеству, которое открывает новые возможности для развития сотрудничества со странами ЕС.

Касаясь карабахского урегулирования Мнацаканян вновь подтвердил приверженность Армении к исключительно мирному решению проблемы под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, подчеркнув важность усилий Франции вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ - России и США.

Мнацаканян также провел встречу с председателем комитета по международным отношениям Сената США Робертом Менендесем. Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся армяно-американского партнерства, подчеркнув важность роли армянской общины в этом контексте. Представив по просьбе собеседника последние внутриполитические события в Армении и процесс реформ под руководством правительства, министр иностранных дел подчеркнул, что приоритетом является обеспечение экономического развития на основе высоких технологий и инновационного прогресса.

С коллегой из Омана Юсифом бин Алау бин Абдалла Мнацаканян обсудил вопросы двусторонней повестки. Стороны с удовлетворением констатировали эффективное многосекторное сотрудничество, которое дает возможность использовать весь имеющийся потенциал. Акцент был поставлен на сотрудничестве в торгово- экономической сфере. Зограбян, касаясь политических процессов в Армении, заявил о готовности страны продолжить начатые реформы и экономическую революцию. Стороны подчеркнули важность активизации сотрудничества в экономической сфере и сфере туризма. Собеседнику была представлена также позиция Армении по карабахскому урегулированию.