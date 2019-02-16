Суббота, 16 Февраля 2019 15:29

АрмИнфо. В Павлодаре начнут производить алюминиевые профили и радиаторы, бытовую химию, полимерную тару, котлы отопления, раковины из искусственного камня. Эти товары должны вытеснить с рынка свои импортные аналоги, сообщает pavlodarnews.kz.

Об этом на итоговой отчетной встрече в ДК имени Естая рассказал аким области Булат Бакауов. Глава региона заявил, что за год экспорт товаров из Павлодарской области вырос в 1,7 раза.

«Мы имеем четкий план развития СЭЗ, - сказал Булат Бакауов. - К 2022 году планируется полностью завершить работы по строительству инфраструктуры. Есть и пул перспективных проектов. В ближайшие 2 года мы запустим около 10 экспортоориентированных проектов». Напомним, Павлодарская СЭЗ признана лучшей ресурсно-сырьевой базой в глобальном рейтинге специальных зон мира по версии аналитического центра Foreign Direct Investment Magazine.

Уже действующие предприятия специальной экономической зоны произвели продукции на 31 млрд тенге, при этом в бюджет области поступило почти 1,8 млрд тенге налогов.