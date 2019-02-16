Суббота, 16 Февраля 2019 14:37

АрмИнфо.Лидер партии <Сасна црер> Жирайр Сефилян призвал ликвидировать Союз добровольцев <Еркрапа>, поскольку данная организация изначально была наделена репрессивной функцией и обслуживала интересы прежних властей Армении.

Как говорится в заявлении партии, СДЕ на протяжении лет занималась растлением морально- ценностной системы молодежи, являлась гнездом коррупции и произвола. Согласно заявлению, все функции СДЕ, в частности, патриотическое воспитание молодежи, решение социальных проблем ветеранов, мобилизация, оборона - являются функциями государства, которые должна осуществлять Минобороны. <Нельзя дать этой организации второе дыхание>,- говорится в заявлении.

Меж тем, после арестованного по обвинению в ряде тяжких преступлений генерала Манвела Григоряна СДЕ намерен возглавить соратник премьера Никола Пашиняна, депутат Сасун Микаелян.