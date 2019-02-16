Суббота, 16 Февраля 2019 14:15

АрмИнфо. В Армении больше нет олигархов, в интервью германскому заверил премьер-министр РА Никол Пашинян.

<Что мы подразумеваем под словом <олигарх> - человека, пользующегося преференциями. Для него действуют другие законы, он имеет влияние на процесс управления страной. А сейчас условия для всех равные>, - объяснил премьер.

На вопрос о том, почему Армения ожидает после <цветной революции> положительных перемен в свете того, что в других странах подобного зафиксировано не было, Пашинян заверил, что не пользовался поддержкой внешних сил, и вообще в Армении не было <цветной революции>.