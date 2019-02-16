Суббота, 16 Февраля 2019 14:08

АрмИнфо. Президент Республики Армения Армен Саркисян, находящийся с рабочим визитом в Федеративной Республике Германия для участия в Мюнхенской конференции по безопасности, встретился сегодня с президентом Албании Илиром Мета по инициативе албанской стороны.

Собеседники отметили большой потенциал двусторонних отношений и подчеркнули важность последовательной работы для развития сотрудничества. Говоря о региональных конфликтах, в частности о карабахском вопросе, президент Саркисян подчеркнул: «Заявления той или иной стороны конфликта не могут помочь в мирном урегулировании конфликта. Есть формат, в котором ведутся переговоры ".

Отметив, что Албания имеет хорошие отношения как с Арменией, так и с Азербайджаном, президент Юлир Мета сказал: «Мы желаем двум странам успеха в поиске решений этой проблемы».