Суббота, 16 Февраля 2019 14:04

АрмИнфо.В Сенате Калифорнии представлена резолюция о восстановлении офиса по торговле с Арменией, который был закрыт в рамках политики сокращений экс­губернатора штата Арнольда Щварценеггера.

Как сообщает Asbarez, цель резолюции является стимулирование торгово-экономического сотрудничества с Арменией.

Как отметила сопредседатель комитета Ай Дата Западного побережья США Нора Овсепян, губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом гарантировал восстановление офиса. По его мнению, это является чрезвычайно важным в плане сближения отношений с Калифорнией. - 5-й по значимости экономикой мира.

Присутствовавший на церемонии представления резолюции генконсул Армении в Лос-Анджелесе Армен Байбуртян заявил, что армянская диаспора Калифорнии и политическое руководство Армении приветствуют восстановление офиса.