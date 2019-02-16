Суббота, 16 Февраля 2019 14:00

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное послание Президенту Литовской Республики Дале Грибаускайте по случаю национального праздника Литвы.

Президент выразил уверенность, что армяно-литовские отношения, основанные на взаимных интересах и дружеских связях, будут укрепляться совместными усилиями во всех областях, представляющих двусторонний интерес.

Отметим, что 16 февраля Литва празднует День восстановления литовского государства. 16 февраля 1918 года на заседании в Вильнюсе наделенный полномочиями народа Совет Литвы провозгласил восстановление независимого демократического Литовского государства, подписав Акт о независимости Литвы (лит. Lietuvos nepriklausomybes aktas). Согласно этому документу, Литва провозглашалась независимым государством, которое должно управляться на демократических началах, со столицей в городе Вильнюс.

По этому случаю накануне в концерном зале им. А.Бабаджаняна Ереванской филармонии состоялся концерт с учатием литовкой оперной певицы Асты Криксунайте (сопрано).