Суббота, 16 Февраля 2019 01:20

АрмИнфо.Спикер Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян 15 февраля встретился с делегацией под руководством председателя комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова.

Как сообщает пресс-служба парламента, Мирзоян отметил, что новоизбранный парламент Армении заинтересован в углублении и развитии армяно-российских отношений, которые имеют многовековую и богатую историю дружбы. Коснувшись стратегического взаимосотрудничества, глава законодательного органа также подчеркнул важность углубления сотрудничества на международных парламентских платформах.

В свою очередь Леонид Калашников выразил уверенность в том, что взаимовыгодное сотрудничество между Арменией и Россией будет продолжаться как в двусторонних, так и в международных парламентских структурах. Он подчеркнул важность создания Постоянной комиссии НС по региональной и евразийской интеграции.

Собеседники подчеркнули динамичное развитие двусторонних отношений во всех сферах, были также обсуждены пути реализации совместных программ.

Отметим, что в тот же день Калашников встретился с представителями парламентских фракций <Мой шаг>, <Просвещенная Армения> и <Процветающая Армения>.

В ходе встречи стороны обсудили роль парламентской дипломатии, и выразили уверенность в том, что сотрудничество на международной платформе продолжится. В свою очередь Леонид Калашников подчеркнул важность взаимовыгодного сотрудничества законодательных органов в развитии межгосударственных отношений между двумя странами. Представители фракции ''Просвещенная Армения> подчеркнули важность вопросов связанных со случаями депортаций и правами армянских иммигрантов на территории Российской Федерации.