Суббота, 16 Февраля 2019 01:15

АрмИнфо. Президент Республики Армения Армен Саргсян встретился сегодня в Мюнхене в рамках своего рабочего визита в Федеративную Республику Германия с Роландом Бушем - членом Совета директоров корпорации Simens - одной из крупнейших промышленных и технологических компаний мира.

В ходе встречи собеседники рассказали о сотрудничестве, передовых технологиях Simence в Армении, а также о возможностях расширеия сотрудничества. Армен Саргсян и Роланд Буш особо затронули перспективы сотрудничества в области искусственного интеллекта, указав возможные его направления.

<В развитии искусственного интеллекта, математических ноу-хау существуеют большие возможности. Это те области, где мы можем подумать о большем. В мире существует огромная потребность в специалистах по искусственному интеллекту, и это хорошая возможность>, - сказал Роланд Буш. Он обещал в скором времени посетить Армению по приглашению президента Саргсяна.

<У нас была прекрасная встреча, и мы с оптимизмом смотрим на перспективы нашего возможного сотрудничества>. - сказал в конце встречи Саргсян.