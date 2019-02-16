Суббота, 16 Февраля 2019 01:08

АрмИнфо. Следственные действия в по уголовному делу в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна завершены. Эту информацию в беседе с корреспондентом АрмИнфо подтвердил адвокат Роберта Кочаряна Арам Орбелян, добавив, что на данном этапе команда адвокатов приступает к ознакомлению с результатами следствия.

Отметим, что пресс-служба ССС Армении сообщила, что предварительное следствие по уголовному делу в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна, бывшего министра Армении Сейрана Оганяна, бывшего Генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего вице-премьера Армении Армена Геворкяна завершилось.

По их словам, доказательств по данному делу, достаточно, чтобы составить обвинительный акт и направить дело в суд.

Напомним, что Роберта Кочаряна, Сейран Оганян и Юрий Хачатуров обвиняются в свержении конституционного строя. А вот Армен Геворкян обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, а также содействию свержению конституционного строя и в препятствовании осуществлению правосудия по делу 1 марта.