Суббота, 16 Февраля 2019 01:07

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян 15 февраля принял Посла Швейцарии в Армении Стефано Лазарото.

Как сообщает пресс-служба правительства, Пашинян отметил, что Армения придает большое значение углублению и развитию связей с Швейцарией в политической, экономической и гуманитарной сферах. Премьер-министр также выразил надежду на то, что Посол будет способствовать развитию сотрудничества между двумя странами. В свою очередь Посол Лазарото отметил, что готов приложить максимум усилий для углубления и расширения армяно-швейцарских дружественных отношений.

Собеседники обсудили вопросы армяно-швейцарской повестки дня. Подтверждая готовность продолжать совместные программы, стороны затронули возможности расширения сотрудничества в различных направлениях. Собеседники сочли, что наиболее перспективными сферами для развития сотрудничества являются сферы сельского хозяйства, курортного туризма, охраны природы и др.