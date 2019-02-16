Суббота, 16 Февраля 2019 01:06

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян, нагодящийся с рабочим визитом в Германии, принял участие в официальнойцеремонии открытия ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене.

Отметим, что в этом году в конференции, которая пройдет с 15 по 17 февраля, примут участие в общей сложности 600 экспертов в области политики безопасности, в том числе 35 глав государств и правительств, а также 80 министров обороны и иностранных дел.

Напомним, что Мюнхенская конференция по безопасности проводится в Мюнхене (ФРГ) ежегодно начиная с 1963 года. МКБ является влиятельной и представительной платформой обсуждения вопросов политики международной безопасности. Встречи Основной группы Конференции обычно организуются в различных столицах мира, предоставляя возможность высоким участникам обсуждать важнейшие вопросы международной политики международной безопасности. Традиционно в центре внимания Основной группы бывает политика безопасности принимающего региона.