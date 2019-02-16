Суббота, 16 Февраля 2019 01:05

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 15 февраля принял с Комиссара Европейского Союза по вопросам расширения и политики соседства Йоханнеса Хана.

Как сообщает пресс-служба МИД, в ходе встречи стороны обсудили процесс осуществления договоренностей, достигнутых в ходе визита Хана в Армению, а также обменялись мыслями о возможности проведения Инвестиционного форума ЕС в Ереване.

Министр ИД Армении и Йоханнес Хан обсудили вопросы реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским Союзом.

Собеседники обсудили также региональные проблемы. Мнацаканян представил Йоханнесу Хану подходы Армении по урегулированию арцахского вопроса.