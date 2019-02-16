Суббота, 16 Февраля 2019 01:04

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян 15 февраля, находясь в Грмании с рабочим визитом, встретился с президентом Латвии Раймондсом Вейонисом. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Согласно источнику, Саркисян высоко оценил уровень дружественных отношений между Арменией и Латвией, подчеркивая, что есть большой потенциал для углубления сотрудничества. Президент подчеркнул роль армяно-литовских отношений в контексте взаимоотношений Армения-ЕС. Президент Саркисян подчеркнул важность ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС странами-членами Евросоюза.

Саркисян также отметил, что опыт Латвии в ряде реформ окажется полезным для Армении. В свою очередь президент Латвии отметил, что он готов поделиться опытом Латвии с армянскими партнерами. Отметив, что две страны могут успешно сотрудничать в сферах образования, науки, высоких технологий и телекоммуникаций, президент Армении заявил: <Мы можем помогать друг другу и учиться друг у друга>.