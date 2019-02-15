Пятница, 15 Февраля 2019 21:33

АрмИнфо. Далеко не каждый иностранный инвестор в Армении имеет слаженную, концептуально взвешенную социальную политику. Об этом не раз говорилось и в парламенте страны, где отмечали большой дефицит социальных программ, особенно в сфере «богатой на ресурсы» горнорудной промышленности страны. Однако есть крупные стратегические инвесторы, которые осознают важную роль социальной ответственности и «вычерчивают свои зоны» для повышения ее уровня. Одна из таких компаний – российская GeoProMining, которая разрабатывает и успешно реализует многофункциональные проекты в рамках программы корпоративной социальной ответственности «Ресурсы во благо». При этом приоритет отдается многоступенчатым и взаимосвязанным подпрограммам по поддержке подрастающего поколения. На днях компания подписала очередной социальный договор с общиной города Арарат, предметом которого является капитальная реновация и обустройство детского сада в Арарате. Уже в текущем году детский сад откроет двери перед 200 воспитанниками дошкольного возраста. О том, какие шаги, направленные на развитие подрастающего поколенияпредпринимает компания, мы поговорили с главой департамента внешней политики и вопросов корпоративной социальной ответственности компании Рузанной Григорян.

Расскажите, почему компания сконцентрировала внимание на такой ответственной и тонкой сфере, как поддержка проектов по развитию подрастающего поколения?

Наверное, потому, что у нас в стране государственная политика в этой сфередо конца не разработана. В этой отрасли все еще действует так называемый остаточный принцип финансирования. У общин, с которыми мы работаем, где мы присутствуем как производственная группа, не всегда хватает средств на то, чтобы «вложиться» в эту область, вовремя закрывать существующие пробелы и оперативно устранять недостатки. Это колоссальная работа. За годы присутствия GeoProMiningв Армении свыше 8,5 млн долларов США было направлено на различные социальные программы, в том числе образовательные.

К примеру, накануне был заключен очередной договор о социальном сотрудничестве на проведение капитального ремонта и обустройство помещений детского сада в городе Арарат.

В прошлом году, в рамках мероприятий, приуроченных к международному Дню защиты детей,состоялось открытие двух отреставрированных на средства нашей компании корпусов действующего детского сада в городе Арарат. Торжественную церемонию возглавил президент группы Роман Худолий.

С сожалением приходится констатировать,что местный бюджет городской общины позволяет лишь поддерживать жизнедеятельность детских учреждений и для их полной модернизации не всегда хватает средств. Поэтому мы не ограничились реконструкцией ранее находившихся в плачевном состоянии корпусов, и руководство приняло решение о капитальной реконструкции детского сада, о его комплексном оснащении.

Вы ограничиваетесь только ремонтными работами или принимаете участие и в образовательных программах?

Мы не только реконструируем детские сады, но и разрабатываем концепцию их модернизации, вкладывая в их деятельность определенный социальный смысл. Так, детский сад в Арарате получил название «В гостях у сказки». Интерьер корпусов оформлен по мотивам сказок: в первом корпусе «воспроизведены» армянские народные сказки; во втором – русские; в остальных корпусах, когда они будут готовы, «поселятся» герои известных сказок Перро, Андерсена, мультфильмов Диснея. Хотелось бы отметить, что помещения полностью обставляются новой мебелью, воспитанники обеспечиваются всеми необходимыми принадлежностями, в том числе играми, развивающими интеллектуальные, творческие и спортивные способности ребенка.

На мой взгляд, очень важно не только, в какой атмосфере растет ребенок, но и какая предметно-развивающая среда организована в дошкольном образовательном учреждении, какие условия созданы для его эстетического воспитания.В наших детских садах краскисоздают волшебный мир детства, адетишек окружают герои сказок, с которых они берут пример, которые учат доброте, что, в свою очередь, способствует формированию их эстетического вкуса, особого отношения к миру, к родителям, к природе – формированию правильного мировоззрения. Вкладывая ресурсы в развитие учреждений дошкольного образования, мы тем самым вносим свою лепту в процесс воспитания представителей подрастающего поколения, которые, я уверена, завтра станут истинными гражданами своей страны.

Необходимо отметить, что у нас уже есть опыт реализации проекта строительства детского сада: в 2012 году совместно с Фондом социальных инвестиций Армении и Всемирным Банком мы построили детсад в селе Айнтап Араратского региона. Думаю, что это чрезвычайно важное направление социальной политики станет для нашей компании знаковым и она не остановится на достигнутом.

И вы, образно выражаясь, берете малыша за ручку и из детского сада переводите в школу или же ограничиваетесь работой с дошкольниками?

Мы стараемся быть полезными и на следующей стадии формирования личности ребенка. В рамках нашей программы по поддержке подрастающего поколения, мы приступили к реализации проекта, направленного на повышение качества образования в школе. В трех школах (в Варденисе, в Арарате и совместно с Южно-Кавказской железной дорогой в Армавире) мы уже открыли интерактивные кабинеты и оснастили их современной компьютерной техникой.

Однако при реализации этого проекта выяснилось, что в школах существует ряд ограничений организационного порядка, и у нас возникла идея открыть подобные центры в домах культуры или других общественно значимых местах. Это, на наш взгляд, может существенно расширить их функциональность. В настоящее время мы разрабатываем новую концепцию проекта создания многофункционального центра, где школьники могут обучаться компьютерным программам и иностранным языкам.

Но работа с подрастающим поколением многофункциональна и на этом не заканчивается. Как видите, во всех наших проектах заложен мультипликативный эффект.

Мы тесно сотрудничаем с ведущими издательствами Армении («Антарес», «Букинист», «Зангак»). Компания на протяжении 12 лет ежегодно в большом количестве закупает для детей регионов учебную, художественную и энциклопедическую литературу. Это развивающие книги, книжки-ребусы, научно-популярная литература, а также лучшие произведения мировой детской и юношеской литературы, переведенные на армянский язык.Таким образом, мы также косвенно поддерживаем издательскую индустрию в стране, ведь ни для кого не секрет, что из-за цены и часто невысокого спроса, как правило, книги выпускаются небольшими тиражами.

На протяжении 12 лет мы помогаем детям с ограниченными возможностями здоровья. Периодически встречаемся с неправительственными организациями, которые занимаются такими детьми, выслушиваем их нужды, направляем средства на питание и лечение, отдавая деньги напрямую родителям.Сегодня в наших благотворительных списках числится свыше 100 детей.

В центре нашего внимания также находятся одаренные дети, занимающиеся искусством и спортом. В регионах нашего присутствия для детей мы ежегодно организовываем музыкально-развлекательные шоу с участием лучших детских музыкальных, танцевальных и театральных коллективов.

Летом прошлого года мы завершили реконструкцию и ремонт открытого бассейна в селе Арарат. Этот бассейн имеет детское время для занятия профессиональным плаванием, а вечером им пользуются взрослые после жаркого сельскохозяйственного труда.Сегодня мы работаем над проектом создания многофункциональных открытых спортивных площадок для игры в волейбол, баскетбол, футбол.

Известно, что компания GeoProMining направляет определенные ресурсы и на реализацию программы по подготовке специалистов горного дела. Сколько студентов вы уже подготовили и насколько это важно для компании?

Да, мы стали первой компанией в Армении, которая реализовала проект «Стипендиальная программа». Еще в 2012 году у нас стартовала образовательная стипендиальная программа по подготовке абитуриентов, живущих в регионах присутствия нашей компании, для поступления в вузы как нашей страны, так и России. Активы Геопромайнинг – профессионально ориентированные, нам необходимы кадры, специализирующиеся в области горного дела, металлургии. Мы отдаем себе отчет в том, что если сейчас не будем вкладывать ресурсы в молодые кадры, то в скором будущем можем столкнуться с кадровым дефицитом.

В 2012 году, благодаря нашим усилиям, 5 студентов из Гегаркуникского и Араратского марзов за счет средств компании получили высшее образование: двое окончили факультет геологии ЕГУ, а трое ребят – Санкт-Петербургский горный университет. Все они уже вернулись на родину и сегодня являются сотрудниками нашей компании. Этот успешный опыт подвел нас к разработке программы, имеющей долгосрочный и постоянный характер. В начале учебного года мы направили очередных абитуриентов в Санкт-Петербург. Компания обеспечивает им ежегодный перелет, оплачивает проживание в общежитиях, предоставляет соцпакет, страховку и ежемесячную стипендию в размере 300-500 долларов США (в зависимости от успеваемости студента), тем самым мотивируя их на хорошую учебу.

Важно, чтобы квалифицированные кадры возвращались домой и не уезжали на заработки зарубеж. Средний возраст потомственных высокопрофессиональных горняков приближается к 50 годам, а это отрицательно сказывается на отрасли. Поэтому эта программа направлена не только на обеспечение нашей компании кадрами, но и на то, чтобы люди не покидали свои регионы. Сегодня, когда молодежь сталкивается с проблемами получения высшего образования и дальнейшего трудоустройства, мы даем возможность получить бесплатное образование и гарантируем высокооплачиваемую работу.

Так что планов у нас очень много. Думаю, нам под силу их осуществить, тем более, что все социальные программы реализуются по инициативе и при поддержке руководства компании.