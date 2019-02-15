Пятница, 15 Февраля 2019 20:59

АрмИнфо. Сегодня оглашено принятое по обращению Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева нормативное постановление Конституционного Совета об официальном толковании пункта 3 статьи 42 Конституции Республики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Совета.

Как сообщалось ранее, в своем обращении Глава государства просил ответить на следующий вопрос: «Является ли исчерпывающим установленный пунктом 3 статьи 42 Конституции Республики Казахстан перечень оснований досрочного прекращения полномочий Президента Республики Казахстан?».

Конституционный Совет разъяснил, что указанная норма Конституции не содержит полного перечня оснований досрочного прекращения полномочий Президента Республики. По мнению Совета, из Основного закона вытекает право Главы государства на отставку. Данное право является элементом президентской формы правления и конституционного статуса Президента страны. Оно принадлежит Президенту и как человеку, и как гражданину Казахстана, и следует также из других положений Конституции, закрепляющих конституционные права каждого индивида, в частности, на свободу труда, свободный выбор рода деятельности и профессии (пункт 1 статьи 13, пункт 1 статьи 24 и др.).

Конституционный Совет считает, что имеющееся в пункте 3 статьи 42 Конституции словосочетание «а также в случае досрочного освобождения... Президента от должности...» охватывает и отставку Главы государства как основание досрочного прекращения его полномочий.

Полный текст нормативного постановления публикуется в казахстанской печати.