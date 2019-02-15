Пятница, 15 Февраля 2019 19:36

АрмИнфо. 14 февраля выпускники всеармянского проекта Summer Business School посетили головной офис Evocabank-a.

Участники встретились с руководителем отдела маркетинга и связей с общественностью Татевик Хачатрян. Она представила особенности Evocabank-а, презентовала детали недавнего ребрендинга банка, также детализировала как им удалось позиционировать банк в качестве партнера, который решает финансовые вопросы клиента.

Затем участники ознакомились с различными отделами Evocabank-а, познакомились с персоналом и задали интересующие вопросы. В частности, выпускники были заинтересованы, как с помощью фокус-групп был выбран логотип банка, какие мероприятия были организованы, в какое время и как предпочтительнее размещать рекламу для создания успешного бизнес образа.

Многие из участников Summer Business School также интересовались возможностью прохождения практики в банке. Участников пообещали держать в курсе о подобных возможностях через организаторов проекта Summer Business School.

Выпускники выразили благодарность руководству Evocabank-а за теплый прием, прояснение вопросов и подарки участникам Summer Business School-а.

В 2019-ом Summer Business School будет организован в третий раз компанией Slice Consulting. В течение 12 дней участники Summer Business School приобретут навыки по направлениям Business, IT или Business English, примут участие в бизнес и познавательных экскурсиях в Арцахе.