Пятница, 15 Февраля 2019 19:04

АрмИнфо. Французский писатель XIX Виктор Гюго писал, что всякий, кто погружается в пучину Парижа, испытывает головокружение, и нет ничего более фантастического, более трагического, более величественного.

КорреспондентАрмИнфо, который в рамках пресс-тура, организованного МИД Франции побывала на прошлой неделе в Париже и воочию убедилась в правдивости этих строк великого французского писателя, который с такой тонкостью и грацией описывал французскую столицу своей эпохи.

Отправляясь в Париж, и находясь еще под впечатлением «Отверженных» Гюго на подсознательном уровне начинаешь искать все те улочки, которые с такой живостью описывал автор, представлять как прогуливался Жан Вальжан с Козетой в Люксембургском парке, как скрывался от жандармов или же пробирался по подземным канализационным каналам, впадающим в Сену. Погружаясь в эти мысли, ты как бы нечаянно становишься часть этого великого и могущественного города, которой не малое повидал на своем веку. Но самое прекрасное в том, что ты ни капелечки не чувствуешь здесь себя в нем чужой.

Блуждая по маленьким улочкам Монпарнаса теряешь нить,связывающую тебя с действительность, и все больше завороженная величественной и грациозной архитектурой Парижа, пытаешься перенестись в старый Париж, где повсюду сновали кареты со знатью, а по улицам медленной и грациозной походкой прогуливались парижанки, демонстрировавшие свои кринолиновые платья и кокетничавшие с прохожими.

Одна из достаточно широких улиц квартала Монпарнас нас приводит к аббатству Сен-Жермен-де-Пре, ныне имеющий статус приходской церкви. С виду достаточно непримечательно строение, выполненное в романском архитектурном стиле, восхищает своей грацией и величием как только вы переступайте его порог. Сен-Жермен-де-Пре – это то место, где вы можете часами завороженные и ослепленные слушать орган, и при этом чувствовать себя уютно как дома. Складывается ощущение как будто вы всю жизни посещали это церковь, и она вам до боли родная. Тепло исходящее от этого аббатства согревает вас даже в холодную парижскую зиму, когда ветра неумолимо пробирают вас до костей.

Продолжая маленькими шажочками изучать величественность французской столицы, позволяя ей вести себя за руку по маленькой улочке выходишь к левому берегу Сены к самому старому мосту, который как это было бы не парадоксально, носит название «Новый мост». По берегам Сены растягиваются маленькие ларьки со всякой всячиной, так называемый вернисаж, где можно найти всё, что душе угодно от антикварных предметов и старых книг до современных магнитиков и замочков, которые так любят вешать влюбленные парочки на мостах, ведь не с проста же, Париж называют городом влюбленных.

Совершенно иные эмоции охватывают тебя, когда ты подходишь к площади, где раскинулся Собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари), готический храм, возведенный по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли, строительство которого затянулась аж на целых 200 лет (в период 1163—1345 годов). Нотр-Дам для парижан тех времен - «твердыня мракобесия» - химеры и гаргули, выступающие из боковых и заднего фасада храма наводят ужас даже сегодня. Чего не скажешь о главном фасаде собора, который имеет три стрельчатых портала входов, над которыми скульптурные панно с разными эпизодами из Евангелия. Над центральным входом помещено изображение Страшного суда. По семь статуй поддерживают арки входа (1210 г.). В центре Христос-Судия. На нижней перемычке изображены мертвецы, вставшие из могил. Их разбудили два ангела с трубами. Среди мертвецов — один король, один папа, воины и женщины (символизирует присутствие на Страшном суде всего человечества). На верхнем тимпане — Христос и два ангела с двух сторон. Двери украшены коваными рельефами.

Входя в собор по телу пробегает легкий холодок. Внутреннее убранство собора обескураживает и лишает слов. И это неспроста, аура в этом соборе формировалась веками – Нотр-Дам с его великолепным внутренним убранством в течение многих веков служил местом проведения королевских бракосочетаний, императорских коронаций и национальных похорон. В 1302 году в нём впервые собрались Генеральные Штаты — первый парламент Франции, здесь же отслужил благодарственный молебен Карл VII (1447), коронованный в Реймсе. А за шесть дней до Варфоломеевской ночи — 18 августа 1572 года состоялась свадьба Генриха, короля Наварры, и сестры французского короля Маргариты де Валуа, здесь же 2 декабря 1804 года Наполеон Бонапарт был коронован императором французов в присутствии папы Пия VII.

Поднимаясь по узенькой винтообразной лестнице в 350 ступеней к башням собора, куда Квазимодо унес Эсмеральду и где одинокий горбун коротал дни в окружении своих колоколов, тебе открывается ошеломительный вид на весь Париж.

Советский писатель Константин Паустовский говорил, что очарование Парижа овладевает вами внезапно, как только вы прикоснётесь к парижской земле. Но только в том случае, если вы знали Париж и любили его задолго до этой первой встречи. Для знающего Париж по книгам, по живописи, по всей сумме познаний о нём этот город открывается сразу, как бы покрытый бронзовым отсветом его величавой истории, блеском славы и человеческого гения.

Отправляясь в Париже непременно сначала полюбите его, изучите его историю, культуру, живопись, архитектуру, чтобы суметь по истине его познать, чтобы в ходя в Базилик Сакре-Кёр, или же прогуливаясь у Триумфальной арки, проходя по галереям Лувра, или же гуляя по Елисейским полям, вы действительно смогли почувствовать дыхание Парижа.

Солнечный, дождливый или же хмурый, с пронизывающим ветром Париж откроется тебе лишь тогда, когда ты откроешься ему. Жители Парижа, приветствующие вас из далека «Бонжур мадам», «Бонжурмесьё», отзывчивость людей, которые готовы помочь вам и терпеливо разъяснить как от точки «А» добраться до точки «Б», неподдельная искренность, чувство стиля, стержень, который чувствуется в каждом прохожем, естественность и простота, это все то, чего тебе как только ты покидаешь эту величественную грацию – город любви. Уезжая из Парижа тебя не покидает чувство того, что ты что-то забыл, а прекрасный французский лепет еще несколько дней звучит в ушах, и ты заводишься идеей фикс обязательно выучить это прекрасный язык любви, чтобы быть еще ближе к французский культуре. И досадно от того, что слова и фотографии ни всегда и не в достаточной мере описывают весь парижский блеск и колорит. Воистину прав был Эрнест Хемингуэй, говоря о Париже как о «празднике, который всегда с тобой».