Пятница, 15 Февраля 2019 18:45

АрмИнфо.Председатель Постоянной комиссии Национального Собрания по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян 15 февраля принял делегацию департамента связи НАТО на Южном Кавказе во главе с Розарией Пульизи.

Как сообщает пресс-служба парламента, собеседники обсудили вопросы сотрудничества Армения - НАТО, подтвердив взаимную готовность к реализации новых программ.

Кочарян высоко оценил уровень политического диалога с НАТО и подчеркнул важность осуществления мероприятий в парламентском формате в рамках Программы индивидуального партнерства (IPAP). В контексте партнерских отношений председатель комиссии выделил, в частности, участие РА в международных миротворческих миссиях.

Он заверил, что возглавляемая им армянская делегация в ПА НАТО будет активна, коснулся также ее участия в семинаре Роуз-Рот.

Розария Пульизи подчеркнула важность взаимовыгодного сотрудничества с Арменией, констатировав, что парламент - один из самых важных их партнеров. Она обратилась к программам укрепления Вооруженных сил РА и смежным вопросам.

Собеседники подчеркнули важность укрепления ВС и борьбы с коррупцией в структуре, обратились к проведению намеченных 11-18 марта в Ереване мероприятий в рамках программы Недели НАТО.