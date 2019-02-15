Пятница, 15 Февраля 2019 18:43

АрмИнфо.Председатель Постоянной комиссии Национального Собрания по внешним связям Рубрн Рубинян 15 февраля принялделегацию департамента связи НАТО на Южном Кавказе во главе с Розарией Пульизи. Как сообщает пресс-служба парламента, Рубинян отметил, что сотрудничество с НАТО является одной из первоочередных задач внешней политики Армении, и республика продолжит сотрудничество с НАТО во всех существующих форматах.

В этом контексте стороны обсудили роль парламентской дипломатии в отношениях с НАТО, в связи с чем Рубинян заметил, что комиссия НС по внешним связям готова внести активный вклад в активное в эффективное осуществление повестки дня парламентского сотрудничества с НАТО.

Стороны также обсудили процесс развития демократии, а также предстоящие в Армении реформы, в связи чемР озария Пульизи отметила, что изменения в Армении, безусловно, окажут положительное влияние и на регион.

В ходе встречи стороны коснулись также вопроса мирного урегулирования карабахского вопроса. Рубинян отметил, что карабахский конфликт - это вопрос реализации права народа Арцаха на самоопределение. Стороны также обсудили важность исключения воинственной риторики и необходимости конструктивных шагов в решении проблемы. Рубинян и Пульизи выразили готовность к более тесному сотрудничеству.