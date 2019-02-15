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 Пятница, 15 Февраля 2019 18:41

В основе транспортной стратегии Туркменистана - идея возрождения Великого Шёлкового путь

В основе транспортной стратегии Туркменистана - идея возрождения Великого Шёлкового путь

АрмИнфо. В основе национальной транспортной стратегии Туркменистана заложена идея возрождения Великого Шёлкового пути. Об этом говорится в обзоре, подготовленном госинформагентством Туркменистана.

В отчете отмечается, что об актуальности конструктивных предложений туркменского лидера Гурбангулы Бердымухамедова, получивших широкую поддержку со стороны мирового сообщества, наглядно свидетельствуют соответствующие Резолюции по транспортной проблематике, принятые Генеральной Ассамблеей ООН. Примечателен и тот факт, что Туркменистан избран в Бюро Комитета по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии Организации Объединённых Наций (ЕЭК ООН) на период 2019-2020 годов.

Инициативы Президента Туркменистана получили высокую оценку и со стороны Международной федерации экспедиторских ассоциаций (FIATA) и других авторитетных организаций, выразивших заинтересованность в совместной работе и обмене опытом на данном направлении, где имеются большие перспективы. Так, состоявшийся в мае в Национальной туристической зоне «Аваза» Международный форум высокого уровня «Великий Шёлковый путь – к новым рубежам развития» собрал представителей ряда иностранных государств и авторитетных организаций, а также крупных компаний, специализирующихся в сфере транспорта и логистики.

 

Выступая перед участниками встречи, Президент Гурбангулы Бердымухамедов акцентировал внимание на феномене этого древнего караванного маршрута, который и в нынешнем столетии открывает колоссальные возможности для развития, прогресса десятков стран мира, сотен миллионов людей.

По итогам форума была принята соответствующая Декларация, в которой нашло отражение стремление участников встречи придать новый импульс межгосударственным и межрегиональным отношениям, расширению конструктивного сотрудничества по созданию современной мировой транспортной системы, отвечающей интересам общего благополучия и процветания с расчётом на долгосрочную перспективу.

Продолжая обзор, отметим, что в сентябре в Ашхабаде состоялось 9-е ежегодное заседание Федерации ассоциаций перевозчиков и экспедиторов стран-членов Программы Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества (ФАПЭ ЦАРЭС).

Участниками форума стали делегации отраслевых министерств и профильных ведомств Китая, Пакистана, Афганистана, Монголии, Грузии, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Туркменистана, а также представители Азиатского банка развития (АБР), Всемирной таможенной организации (ВТО), Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН, крупные логистические компании и предприятия, эксперты и наблюдатели.

На повестку дня встречи были вынесены вопросы дальнейшего сотрудничества в областях логистики, оптимизации таможенных процедур, тарифов и др. В выступлениях докладчиков отмечался позитивный вклад Туркменистана в формирование новой архитектуры международных взаимоотношений на основе сбалансированного устойчивого развития, в котором важная роль отводится совершенствованию и диверсификации комбинированных транспортных систем с инновационной логистической инфраструктурой.

Международная министерская конференция «Значение Великого Шёлкового пути: настоящее и будущее развитие», организованная Правительством Туркменистана в сотрудничестве с ЮНЕСКО прошла в Ашхабаде в преддверии праздника нейтралитета.

В форуме приняли участие министры, представители высокого уровня и эксперты почти из 50 стран, в том числе Афганистана, Армении, Азербайджана, Бруней-Даруссалама, Камбоджи, Китая, Египта, Грузии, Греции, Индии, Индонезии, Ирана, Иордании, Кении, Ирака, Италии, Японии, КНДР, Республики Корея, Кувейта, Малайзии, Монголии, Мозамбика, Непала, Филиппин, Катара, Испании, Шри-Ланки, Российской Федерации, Саудовской Аравии, Судана, Сирии, ОАЭ и др.

На конференции были детально освещены различные аспекты миссии Шёлкового пути, его современная роль в поддержании межкультурного диалога, реализации Целей устойчивого развития, обозначенных в «Повестке дня ООН-2030». В частности, помимо культурно-гуманитарных вопросов, речь шла о нынешнем воссоздании маршрутов Великого Шелкового пути в разных странах, прокладке железных дорог, транспортных транзитных коридоров, налаживании морских путей сообщения, торговых сетей. Так, совместное наследие этой древней караванной трассы обретает новое прочтение, неся с собой мир и дружбу.

Год 2018-й был ознаменован важными события национального и международного значения, в том числе и в транспортной сфере. Так, в феврале сдана в эксплуатацию железная дорога Серхетабат-Тургунди, в торжественной церемонии открытия которой приняли участие Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и прибывшие в нашу страну Президент Исламской Республики Афганистан, Премьер-министр Исламской Республики Пакистан и государственный министр иностранных дел Республики Индия.

Строительство туркмено-афганской магистрали полностью взяла на себя наша страна, оказывающая братскому народу всестороннюю помощь и поддержку. Благодаря модернизации железной дороги, по сути заново построенной, увеличилась пропускная способность станции Тургунди, повысилось её значение в товарообороте Афганистана, стал возможен вывод афганской продукции на международные рынки, а также поставки в страну импортных товаров коротким и оптимальным путём.

23 февраля от приграничной туркменской станции Серхетабат в провинцию Герат (ИРА) отправился первый железнодорожный состав, включающий пять пассажирских и 50 грузовых вагонов с нефтепродуктами, продовольственными и промышленными товарами, строительными материалами, произведёнными в Туркменистане.

В декабре 2018 года из Герата на станцию Тургунди прибыл автомобильный грузовой караван, который перевозил выращенную афганскими дайханами сельскохозяйственную продукцию, в том числе хлопок, кунжут, изюм, арбузные семечки и др. Грузы, пройдя по туркменской территории и через Международный морской порт Туркменбаши, доставлены в Азербайджанскую Республику, а оттуда – через Грузию – в Турцию (Lapis Lazuli). Эта пилотная перевозка является особо значимым событием и очередным свидетельством того, что современный Туркменистан, как и много столетий назад, является сердцем транспортно-транзитных коридоров.

Необходимо отметить и состоявшуюся в ноябре в Национальной туристической зоне «Аваза» Международную конференцию министров транспорта стран-участниц Соглашения о транзитном и транспортном сотрудничестве (Соглашение по маршруту Lapis Lazuli) между Туркменистаном, Азербайджанской Республикой, Республикой Грузия, Турецкой Республикой и Исламской Республикой Афганистан.

В информационных и аналитических материалах крупных международных и национальных изданий, таких как News Central Asia, Trend, Eurasia Net, News Day, Azertage, Hurriyet Daily News, SNG.today, ABC, Anadolu Agency, TNews, Uzbekistan 24, Infopole, Avesta.TJ, ArmInfo и других, неоднократно поднималась тема огромного влияния коридора Lapis Lazuli на устойчивое экономическое развитие Евразии.

Пресса акцентировала внимание своих читателей на том, что международные транспортные коридоры стали ключевыми механизмами глобализации мировой экономики. И вполне логично, что форум высокого уровня, посвященный этой актуальной теме, проходил именно в Туркменистане, где национальная стратегия развития транспорта непосредственно связана с наращиванием международного сотрудничества в данном секторе.

Потенциал Туркменистана в логистике транзитных потоков особенно впечатляет с учётом введённой в строй транснациональной стальной магистрали Казахстан-Туркменистан-Иран, строительство которой инициировал Президент Гурбангулы Бердымухамедов. Транзитные возможности этой трассы, ставшей важным звеном транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад, привлекают всё большее внимание зарубежных партнёров, в числе которых Китайская Народная Республика.

Общая протяженность маршрута Китай-Казахстан-Туркменистан-Иран – около 10 тысяч километров. А время в пути железнодорожных составов, отправляемых из различных промышленных центров КНР, составляет около двух недель, что в среднем в два раза быстрее, чем морским путём.

Напомним, что в целях налаживания регулярных железнодорожных перевозок и урегулирования логистических связей с каждой из стран-участниц этого транзитно-транспортного проекта, было совершено несколько тестовых рейсов поездов, включающих в среднем 40-50 контейнеров. Они отправлялись из городов Иу (восточная провинция Чжэцзян), Чанша (провинция Хунань на юге Китая), Инчуань (автономный регион в центральной части КНР), а также из Сиань и Баян-Нур на севере страны.

Так, 9 мая 2018 года очередной железнодорожный состав, гружёный 1150 тоннами семян подсолнечника, отбыл из города Баян-Нур и отправился транзитом по транспортному коридору «Север-Юг». 22 мая китайский контейнерный поезд достиг столицы Исламской Республики Иран – город Тегеран, преодолев путь в 8352 километра за 13 суток. А это более чем в 3 раза (!) быстрее по сравнению с прежним маршрутом поставок с использованием морского сообщения.

Исходя из потребностей поставщиков и перевозчиков, по Туркменистану предусмотрено два маршрута следования товарных составов: от железнодорожной станции Серхетяка на границе с Казахстаном – до Серахса, к юго-восточной границе с Ираном, или до станции «Акяйла» (Туркменистан) – «Инчебурун» (ИРИ).

Этот путь они преодолевают, как правило, с опережением графика – благодаря новым современным стальным магистралям и модернизированным станциям, включая сортировочную станцию «Берекет», где сдано в эксплуатацию локомотивное депо с самым передовым оборудованием и технологиями.

Обеспечивая надёжный транспортный транзит, которым успешно пользуются десятки стран, Туркменистан уделяет большое внимание оснащению железнодорожной отрасли современной техникой – тепловозами, комфортабельными пассажирскими вагонами, специализированными вагонами и цистернами для перевозки нефти и нефтепродуктов, сжиженного газа, цемента, минеральных удобрений, зерна. И это открывает значительные перспективы для дальнейшего наращивания объёмов, расширения географии транзитно-транспортных перевозок грузов и пассажиров.

В рамках модернизации системы железнодорожного транспорта и совершенствования обслуживания пассажиров создан интернет-сайт www.railway.gov.tm, на котором с 1 июля 2018 года доступно онлайн-расписание следования пассажирских поездов. Налажена продажа билетов посредством компьютерной системы. Сейчас проходит тестирование ещё одна услуга – приобретение билетов через автоматические терминалы.

В целях кардинального реформирования отрасли промышленности, транспорта и связи, дальнейшего повышения её эффективности посредством комплексного управления Указом Президента Гурбангулы Бердымухамедова от 29 января 2019 года было создано Министерство промышленности и коммуникации.

В его ведение переданы министерства промышленности, железнодорожного и автомобильного транспорта, Министерство связи, Государственная служба морского и речного транспорта, а также Служба «Türkmenhowaýollary». В структуре министерства они соответственно именуются агентствами «Türkmensenagat», «Türkmendemirýollary», «Türkmenawtoulaglary», «Türkmenaragatnaşyk», «Türkmendeňizderýaýollary» и «Türkmenhowaýollary».

Таким образом, в современную эпоху нейтральный Туркменистан все увереннее утверждается в статусе крупнейшего транспортно-логистического центра Евразийского континента, что обусловлено её исключительно выгодным географическим расположением и прогрессивной государственной политикой, неуклонно проводимой Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым.

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В центре Еревана прошел митинг против  форума ЛГБТВ центре Еревана прошел митинг против  форума ЛГБТ
Еркир Цирани: Айк Марутян назначил своим главным советником человека, который участвовал в грабеже и незаконных действиях прежней властиЕркир Цирани: Айк Марутян назначил своим главным советником человека, который участвовал в грабеже и незаконных действиях прежней власти
В Астане состоялась презентация первой газеты на латинской графикеВ Астане состоялась презентация первой газеты на латинской графике
ОО <Международное гуманитарное развитие> рассекретило организаторов международного ЛГБТ-форума в АрменииОО <Международное гуманитарное развитие> рассекретило организаторов международного ЛГБТ-форума в Армении
Мхитар Аветисян: Деятельность Мхитар Аветисян: Деятельность "Сасна црер" будет направлена на де-юре присоединение Арцаха к Армении
Мхитар Айрапетян: Армения и диаспора от постреволюционной эйфории к конкретным результатамМхитар Айрапетян: Армения и диаспора от постреволюционной эйфории к конкретным результатам
Болтон предостерег Армению от возможной военной вовлеченности в сирийский кризисБолтон предостерег Армению от возможной военной вовлеченности в сирийский кризис
Следственный комитет Армении устанавливает личность найденной сегодня под мостом в Давидашене женщиныСледственный комитет Армении устанавливает личность найденной сегодня под мостом в Давидашене женщины
Баку призвал власти Армении предпринять реальные шаги для урегулирования карабахского конфликтаБаку призвал власти Армении предпринять реальные шаги для урегулирования карабахского конфликта
Болтон: Трамп может использовать свои полномочия, чтобы приостановить действие 907- й поправкиБолтон: Трамп может использовать свои полномочия, чтобы приостановить действие 907- й поправки
Обнародован законопроект об амнистии: Члены группы Обнародован законопроект об амнистии: Члены группы "Сасна Црер" будут амнистированы, если потерпевшие не будут возражать
Ваге Григорян: Армен Саркисян является нелегитимным президентомВаге Григорян: Армен Саркисян является нелегитимным президентом
Пашинян представителям армянской общины Ливана: я с трудом могу представить решение карабахского вопроса без уточнения статуса АрцахаПашинян представителям армянской общины Ливана: я с трудом могу представить решение карабахского вопроса без уточнения статуса Арцаха
РПА опровергает слухи о принятии решения относительно участия в декабрьских выборах и подготовке пропорционального списка к нимРПА опровергает слухи о принятии решения относительно участия в декабрьских выборах и подготовке пропорционального списка к ним
Посол Чехии: Вопрос возвращения территорий вокруг Нагорного Карабаха входит в повестку Мадридских принциповПосол Чехии: Вопрос возвращения территорий вокруг Нагорного Карабаха входит в повестку Мадридских принципов
Новым художественным руководителем Ереванского русского драматического театра им.Станиславского назначен Карен НерсисянНовым художественным руководителем Ереванского русского драматического театра им.Станиславского назначен Карен Нерсисян
Миллз: У демократии в Армении блестящее будущееМиллз: У демократии в Армении блестящее будущее
Макрон: Азнавур был армянином, который полностью признавал то огромное преступление, жертвой которого был он сам - это геноцидМакрон: Азнавур был армянином, который полностью признавал то огромное преступление, жертвой которого был он сам - это геноцид
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Пашинян: Все те, кто попытаются игнорировать закон, мнение и требование народа, окажутся на Пашинян: Все те, кто попытаются игнорировать закон, мнение и требование народа, окажутся на "свалке истории"
Гагик Царукян: Если народ хочет в декабре, значит, мы тоже хотим в декабре, я готов взять всю боль народа на себяГагик Царукян: Если народ хочет в декабре, значит, мы тоже хотим в декабре, я готов взять всю боль народа на себя
Москва приветствует все те позитивные тенденции, которые наметились в процессе карабахского урегулированияМосква приветствует все те позитивные тенденции, которые наметились в процессе карабахского урегулирования
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