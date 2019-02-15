Пятница, 15 Февраля 2019 18:12

АрмИнфо. Казахстанская спутниковая система связи и вещания KazSat планирует расширять экспорт услуг. Об этом сообщил вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Марат Нургужин на заседании коллегии министерства оборонной и аэрокосмической промышленности (МОАП) РК передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Наша республика имеет собственную космическую систему связи, состоящую из спутников KazSat-2 и KazSat-3 и наземных комплексов управления. В 2023 году завершается эксплуатация спутника KazSat-2, и для его замены планируется ввод в эксплуатацию космического аппарата KazSat-2R», - проинформировал вице-министр.

По его словам, задачей проекта KazSat-2R является поддержание действующих сетей связи, работающих через спутник KazSat-2, и выход на экспорт услуг спутниковой связи в страны Центральной Азии.

Ведутся переговоры с зарубежными производителями в сфере телекоммуникационных спутников, выбор генподрядчика для создания KazSat-2R будет осуществляться по итогам конкурсных процедур. Проект находится на стадии разработки и прохождения финансово-экономической экспертизы.

Благодаря работе спутников космической системы KazSat предоставляются услуги 14 операторам связи, осуществляются организация цифрового телерадиовещания (HD, DTH, IPTV, OTAU TV), широкополосный доступ к интернету и передача данных по всей территории Казахстана.

Нургужин сообщил, что, кроме космической системы связи, состоящей из двух спутников, Казахстан обладает двумя спутниками дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) KazEOSat-1 и KazEOSat-2, а также двумя спутниками научно-технологического назначения KazStSat и KazSciSat, которые запущены 4 декабря 2018 года на ракете-носителе Falcon-9.

По итогам 2018 года доходы от эксплуатации космических систем Казахстана выросли на 25% по сравнению с 2017 годом, с 6,5 млрд тенге до 8,9 млрд тенге, отметил вице-министр МОАП РК.