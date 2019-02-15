Пятница, 15 Февраля 2019 18:05

АрмИнфо.Создание в парламенте Армении комиссии по региональным вопросам и вопросам евразийской интеграции - это шаг в верном направлении. Такое мнение выразил 15 февраля в ходе встречи с журналистами в Ереване глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

<Считаю, что парламент сделал определенный шаг в верном направлении, создав комиссию по вопросам Евразийской интеграции. Армению связывают с ЕАЭС тесные связи, которые дают экономический эффект и это видно в цифрах. В ходе рабочего визита в Ереван мы убедились в том, что все разговоры в России, в том числе и в некоторых СМИ, что Армения оторвется от ЕАЭС и внешние силы способствуют этому, неверны>, - сказал российский парламентарий.

Он также проинформировал, что в рамках визита в Армению, возглавляемая им делегация провела встречи с главой комиссии Микаелом Мелкумяном и спикером парламента Араратом Мирзояном. <Я пригласил спикера на ряд мероприятий в 2019 году, в частности, на заседание совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ в Бишкеке, совещание спикеров Евразии в Казахстане и на второй международный парламентский форум, который пройдет в Москве>, - сказал Калашников.

В заключение, российский политик констатировал, что несмотря на то, что в Армении сформирован новый молодой парламент - он дружественный, и это чувствуется в ходе встреч.