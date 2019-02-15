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АрмИнфо.Совет гражданской службы Республики Армения в настоящее время работает над пересмотром закона "О государственной службе" с целью привлечь на службу хороших специалистов, которые, возможно, не соответствуют установленному цензу по трудовому стажу. Об этом сообщил журналистам начальник аппарата правительства Эдуард Агаджанян 15 февраля после заседания кабмина.
По его словам, в рамках инициативы будет рассмотрен также порядок и принципы назначения премиальных выплат госслужащим. Будут внедрены четкие критерии - так называемые KPI (key performance indicators) - ключевые показатели эффективности деятельности должностного лица, которые позволят анализировать эффективность определенной деятельности, а также уровень достижения поставленных целей. "На основании этих данных можно будет определить размер премиальных выплат, на который работник госаппарата может претендовать", - указал он.
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|Премьер-министр Пашинян и посол Швейцарии в Армении обсудили возможности расширения сотрудничества в различных направлениях
|Президент Армении принял участие в официальной церемонии открытия ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене
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|Армен Саркисян и президент Латвии обсудили перспективы сотрудничества
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|Трамп объявил, что введет режим ЧП на южной границе США
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|Париж: Сен-Жермен-де-Пре, Нотр-Дам де Пари и праздник любви
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|Калашников: Создание в парламенте Армении комиссии по региональным вопросам и вопросам евразийской интеграции - это шаг в верном направлении
|Эдуард Агаджанян: Закон "О государственной службе" будет адаптирован к нуждам рынка труда
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|Калашников: Решение Армении об отправке гуманитарной миссии в Сирию оправданно и правильно
|Правительство Армении резко сокращает парк служебных автомобилей
|Госслужба контроля сомневается в правомерности выданных сотрудникам госсектора пpемиальных по итогам 2018 года
|Госаппарат Армении серьезно нуждается в подготовленных и опытных управленцах
|В Ереване открылась гостиница "Холидей Инн Экспресс" всемирно известной сети IHG
|Спикер: Армения придает большое значение углублению сотрудничества с Германией в различных сферах
|В НС РА встретились с делегацией Госдумы РФ
|Россия предоставила Армении 210 квот на бесплатное обучение ее граждан в передовых вузах страны
|Андрей Пятахин: В основе подхода корпоративной социальной ответственности Beeline лежит цифровое образование и развитие экосистемы стартапов
|Банк ВТБ (Армения) за 2018г амнистировал штрафы/пени по 4600 безнадежным кредитам на сумму до 3 млрд. драмов
|Аналитик: Особого выбора между Западом и Россией у Армении нет
|Аналитик: Направив войска в Сирию, Армения совершила эпический поступок
|Правительство Армении дало добро на ввоз скопившихся на таможне праворульных автомобилей
|Студенты вузов Армении на платной основе получат возможность оплачивать свое обучение в ежемесячном разрезе
|Премьер Великобритании Мэй потерпела новое поражение по Брекзиту
|Президент: У меня есть миссия превратить Армению в мировой научный и технологический центр
|Жители приграничных общин Армении продолжат пользоваться рядом льгот
|Президент Армении: Надеюсь, что конфликт будет окончательно урегулирован с учетом интересов народа Нагорного Карабаха
|Уклонисты, которым исполнилось 27 лет, смогут вернуться в Армению
|По версии "Global Finance" Америабанк признан Лучшим инвестиционным банком-2019 в Армении
|Компания GeoProMining приступила к финансированию капремонта и обустройства детского сада в Арарате
|Советник президента Арцаха: Это один из тех редких случаев, когда Баку не лукавит, говоря о претензиях на Арцах и территории Армении
|Каждый пятый ребенок в мире живет в зоне конфликтов
|Сейран Оганян: Уверен, что министр обороны не проинформировал Кочаряна о всех деталях приказа 0038
|Никол Пашинян: Одобренная парламентом Армении программа правительства свидетельствует о восприятии обществом концепта экономической революции
|Никол Пашинян провел телефонный разговор с премьер-министром Ливана
|Политолог: В целях получения международной поддержки в вопросе Арцаха, надо попытаться разложить яйца по разным корзинам
|Посол: Франция готова развивать сотрудничество с Арменией как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.
|Вице-премьер: Деятельность Французского агентства развития в Армении является дополнительным стимулом для взаимовыгодного партнерства
|Неделя НАТО пройдет в Ереване с 11 по 18 марта
|Посол Египта в РА выразил готовность содействовать развитию экономиечского сотрудничества между Арменией и Египтом
|Состоялась встреча секретаря Совбеза РА с руководителем офиса связи НАТО
|По инициативе посла Италии в Армении состоялась его встреча с Левоном Тер- Петросяном
|Минск Еревану: Пост генсека международной военно-политической организации - не номер в гостинице, который можно бронировать и не пользоваться
|Мария Захарова анонсировала встречу Лавров-Мнацаканян в Мюнхене
|Тигран Хачатрян представил специальным послам ЕС по вопросам Восточного партнерства основные приоритеты программы деятельности правительства
|Бывшему охраннику Гагика Царукяна, депутату Эдуарду Бабаяну предъявлено обвинение в нанесении тяжелых физических увечий
|Манвел Григорян все еще находится в медцентре "Наири"
|Национальное Собрание Армении одобрило программу деятельности правительства на предстоящие пять лет
|Колоссальный запас легитимности не помог Николу Пашиняну избежать многолетней зависимости от Москвы
|Оценки фракций армянского парламента по программе правительства расходятся
|Руководство села Уши присвоило 3 208 680 драмов: По факту возбуждено дело
|Ближневосточная конференция в Варшаве: без России и Ирана
|Спикер: Одним из важнейших вызовов для правительства Армении станет изменение самосознания народа
|Андрей Пятахин: В основе подхода корпоративной социальной ответственности Beeline лежит цифровое образование и развитие экосистемы стартапов
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