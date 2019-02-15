Пятница, 15 Февраля 2019 17:54

АрмИнфо.Совет гражданской службы Республики Армения в настоящее время работает над пересмотром закона "О государственной службе" с целью привлечь на службу хороших специалистов, которые, возможно, не соответствуют установленному цензу по трудовому стажу. Об этом сообщил журналистам начальник аппарата правительства Эдуард Агаджанян 15 февраля после заседания кабмина.

По его словам, в рамках инициативы будет рассмотрен также порядок и принципы назначения премиальных выплат госслужащим. Будут внедрены четкие критерии - так называемые KPI (key performance indicators) - ключевые показатели эффективности деятельности должностного лица, которые позволят анализировать эффективность определенной деятельности, а также уровень достижения поставленных целей. "На основании этих данных можно будет определить размер премиальных выплат, на который работник госаппарата может претендовать", - указал он.