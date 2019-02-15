Пятница, 15 Февраля 2019 17:52

АрмИнфо.Спикер армянского парламента Арарат Мирзоян ориентировочно 25-26 февраля посетит Россию. Об этом 15 февраля в ходе встречи с журналистами заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Сообщив, что визит осуществляется в основном по линии Верхней палаты по приглашению Совета Федерации, Калашников затруднился ответить, пройдет ли в его рамках заседание межпарламентской комиссии. <Я думаю, ничего не мешает эту комиссию провести. По-моему, состав парламентской делегации тоже определен - в основном руководители комиссий и комитетов парламента. Члены комиссии соберутся отдельно, если нужно>, - отметил Калашников.

Российский парламентарий также сообщил, что уровень руководителей межпарламентской комиссии планируется повысить до вице-спикеров.