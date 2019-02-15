Пятница, 15 Февраля 2019 17:49

АрмИнфо. Решение Армении об отправке гуманитарной миссии в Сирию оправданно и правильно. Об этом 15 февраля в ходе встречи с журналистами заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников на просьбу прокомментировать отправку армянского гуманитарного военного контингента в Сирийский Алеппо.

По его словам, это правильно с точки зрения трагедии народа Сирии, помощи своим братьям, которые оказали в беде. <Вы знаете, меня это больше всего радует, потому, что с одной стороны там живут армяне. Я был там, в Алеппо - прекрасный город, где живет много армян. С другой стороны, вы не побоялись никакого Запада, реакции Запада, того что они говорят "Асад - на выход". Для этого надо было иметь смелость. Это будет оценено в России наверняка, и оценено очень позитивно>, - сказал Калашников.

При этом российский парламентарий выразил убеждение, что Запад использует двойные подходы в своих действиях. <Мы, в России, очень нормально и позитивно расцениваем этот шаг>, - резюмировал Калашников.

8 февраля в Алеппо приступила к работе гуманитарная миссия Армении в составе 83 человек, на которую возложены задачи по разминированию вне зоны боевых действий, противоминному информированию населения и оказанию медицинской помощи жителям Алеппо. Американское посольство распространило заявление госдепа США, в котором Вашингтон раскритиковал данный шаг Еревана. В заявлении также отмечается, что Вашингтон не поддерживает сотрудничество между Арменией и Россией при осуществлении этой миссии.