Пятница, 15 Февраля 2019 17:33

АрмИнфо. "В каждом ведомстве, кроме их руководителей никто не должен иметь персональной автомашины. Данной логикой должны руководствоваться госорганы при сокращении парка служебных автомобилей", - заявил глава аппарата правительства Эдуард Агаджанян, 15-го февраля после заседания кабмина, отвечая на вопрос АрмИнфо.

Агаджанян напомнил, что ранее аппарат премьер-министра выступил с инициативой о резком сокращении автопарка служебных авто. "Решение будет распространяется на все госструктуры", - заявилон.

В связи с этим, по словам главы аппарата, несколько дней назад премьер отдал поручение органам при правительстве дать старт процессу. Остальным рекомендуется действовать аналогичным образом.

Напомним, что в конце января с.г. глава аппарата правительства Эдуард Агаджанян сообщил, что автопарк аппарата премьера резко сократится - из 50 машин останутся лишь 7. Он отметил, что сейчас служебными машинами, помимо премьера и вице- премьеров, пользуются глава аппарата правительства, его заместители, секретарь Совета национальной безопасности, начальники управлений, главы офисов при кабмине, советники и некоторые помощники премьера. После соответствующих реформ служебными машинами будут пользоваться только премьер-министр, вице-премьеры и секретарь Совбеза. "И я не буду пользоваться служебной машиной. Водители уже проинформированы о сокращениях", - заявил глава аппарата.