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АрмИнфо.Глава государственной службы контроля при премьер-министре Армении Давид Санасарян выразил сомнения в правомерности выданных сотрудникам госсектора пемиальных по итогам 2018 года.
В беседе с журналистами после заседания правительства Санасарян проинформировал, что Госслужба изучила эту тему. "Мы зафиксировали риски в некоторых госструктурах, в частности, в Комитете госдоходов, Минфине, Минэкономики, в связи с чем начали там исследования и передали их руководству этих ведомств. Получив ответы, мы представим наш анализ премьер-министру", - заявил Санасарян. На вопрос АрмИнфо, Давид Санасарян ответил, что Служба видит проблемы с правомерностью выплаченных премий.
Отметим, что крупные премии, выданные в госструктурах к концу года, вызвали общественный резонанс: люди сетовали на то, что на фоне низких зарплат по республике госчиновники сами себе выписали крупные премиальные, и это с учетом того, что многие из них проработали всего несколько месяцев и не успели показать результат.
Тем временем, есть законодательная императива, требующая в вопросе премирования придерживаться 6-месячного срока. Самые крупные премии были выданы в КГД и в Минфине, они доходили от 2 до 9 млн драмов. Примечательно, что среди премированных были пресс-секретари, секретарши, помощники. В связи с этим во фракции правящего блока "Мой шаг" состоялись закрытые обсуждения.
Для разъяснений по поводу нашумевших премий в парламент были приглашены главы КГД и Минфина Армении, которые заверили, что выплаченные премии были строго в рамках закона. "Мы зафиксировали проблемы, и в этом году фонд премиальных КГД будет сокращен наполовину. А в целом все госструктуры получат премиальный фонд в размере 30%", - заявил премьер-министр Никол Пашинян после обсуждения.
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|Правительство Армении резко сокращает парк служебных автомобилей
|Госслужба контроля сомневается в правомерности выданных сотрудникам госсектора пpемиальных по итогам 2018 года
|Госаппарат Армении серьезно нуждается в подготовленных и опытных управленцах
|В Ереване открылась гостиница "Холидей Инн Экспресс" всемирно известной сети IHG
|Спикер: Армения придает большое значение углублению сотрудничества с Германией в различных сферах
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|Вице-премьер: Деятельность Французского агентства развития в Армении является дополнительным стимулом для взаимовыгодного партнерства
|Неделя НАТО пройдет в Ереване с 11 по 18 марта
|Посол Египта в РА выразил готовность содействовать развитию экономиечского сотрудничества между Арменией и Египтом
|Состоялась встреча секретаря Совбеза РА с руководителем офиса связи НАТО
|По инициативе посла Италии в Армении состоялась его встреча с Левоном Тер- Петросяном
|Минск Еревану: Пост генсека международной военно-политической организации - не номер в гостинице, который можно бронировать и не пользоваться
|Мария Захарова анонсировала встречу Лавров-Мнацаканян в Мюнхене
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