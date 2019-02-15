Пятница, 15 Февраля 2019 17:32

АрмИнфо.Глава государственной службы контроля при премьер-министре Армении Давид Санасарян выразил сомнения в правомерности выданных сотрудникам госсектора пемиальных по итогам 2018 года.

В беседе с журналистами после заседания правительства Санасарян проинформировал, что Госслужба изучила эту тему. "Мы зафиксировали риски в некоторых госструктурах, в частности, в Комитете госдоходов, Минфине, Минэкономики, в связи с чем начали там исследования и передали их руководству этих ведомств. Получив ответы, мы представим наш анализ премьер-министру", - заявил Санасарян. На вопрос АрмИнфо, Давид Санасарян ответил, что Служба видит проблемы с правомерностью выплаченных премий.

Отметим, что крупные премии, выданные в госструктурах к концу года, вызвали общественный резонанс: люди сетовали на то, что на фоне низких зарплат по республике госчиновники сами себе выписали крупные премиальные, и это с учетом того, что многие из них проработали всего несколько месяцев и не успели показать результат.

Тем временем, есть законодательная императива, требующая в вопросе премирования придерживаться 6-месячного срока. Самые крупные премии были выданы в КГД и в Минфине, они доходили от 2 до 9 млн драмов. Примечательно, что среди премированных были пресс-секретари, секретарши, помощники. В связи с этим во фракции правящего блока "Мой шаг" состоялись закрытые обсуждения.

Для разъяснений по поводу нашумевших премий в парламент были приглашены главы КГД и Минфина Армении, которые заверили, что выплаченные премии были строго в рамках закона. "Мы зафиксировали проблемы, и в этом году фонд премиальных КГД будет сокращен наполовину. А в целом все госструктуры получат премиальный фонд в размере 30%", - заявил премьер-министр Никол Пашинян после обсуждения.