Пятница, 15 Февраля 2019 17:31

АрмИнфо.Госаппарат серьезно нуждается в подготовленных и опытных управленцах и на одном патриотизме решить этй проблему невозможно. Об этом заявил журналистам начальник аппарата премьера Эдуард Агаджанян15-го февраля после заседания правительства.

По словам главы аппарата правительства, оптимизация, в первую очередь, преследует цель повышения эффективности процессов выработки решений. Вследствие этого, по его словам, будут сокращения кадров. Но, чтобы понять ожидаемый объём сокращений, как указал Агаджанян, офис вице-премьера Мгера Григоряна в эти дни занимается функциональным изучением вовлеченных в процесс реструктуризации министерств.

"В результате этого процесса мы поймем, сколько человек будет сокращено, сколько сотрудников будет переведено на другое место работы. Главное исключить дублирование функций, в результате чего система государственного управления будет работать более эффективно",

- подчеркнул он.

По его словам, правительство будет поддерживать связь с уволенными сотрудниками, а кабмин постарается провести "инвентаризацию" рынка труда. Вместе с тем, вице- премьер Тигран Авинян скоординирует работу центров повышения квалификации, где смогут пройти переквалифицию как те, кто останется "за бортом" по итогам оптимизации, как и те, кто уже числился безработным.

По предварительной оценке, как напомнил Агаджанян, в Армении есть более двух тысяч официальных вакансий, но эти данные неполноценны. Реальную картину ситуации на рынке труда должны представить Министерство экономического развития и инвестиций и Министерство труда и по социальным вопросам.

Помимо этого, правительство постарается повысить заработную плату в госсекторе, сделав их конкурентоспособными с частным сектором. "В противном случае вряд ли стоить надеяться на качественную работу", - заявил он, добавив, что в частном секторе зарплата зачастую во много раз превышает ту, которую способна обеспечить госслужба. "Не думаю, что мы сможем повысить зарплаты до уровня частного сектора, но надеемся, что размер ее будет адекватен", - заявил Агаджанян. Отметим, что правительство Армении на едином портале правовых актов e-draft.am опубликовало проект изменений в законе "О деятельности и структуре правительства". По законопроекту, из 17 министерств планируется оставить 12.