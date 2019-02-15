Пятница, 15 Февраля 2019 17:22

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян 15 февраля принял участие в церемонии открытия гостиницы "Холидей Инн Экспресс" всемирно известной сети IHG.

Как сообщает пресс-служба правительства РА, основатель и президент ООО "Холидей Инн Экспресс" Гукас Григорян сообщил премьер-министру, что возведение гостиницы длилось три года, объем инвестиций составил около $1 млн, создано 50 новых рабочих мест.

Глава правительства обошел гостиницу, ознакомился с проделанной работой и созданными условиями. Никол Пашинян приветствовал реализацию инвестиционной программы и иницативу по строительству в Армении новой гостиницы, которая будет предоставлять туристам качественные услуги и удобные условия.

В свою очередь, министр экономического развития и инвестиций РА Тигран Хачатрян проинформировал, что 2018 году количество туристов, посетивших Армению, достигло 1,6 млн человек, и задачей исполнительного органа является обеспечение ежегодного роста сферы на 7-10 процентов.

Гстиница "Холидей Инн Экспресс" состоит из 130 комнат, а также меблированной комнатой для деловых встреч. Хол обустроен компьютерами, удобными креслами, и сверхбыстрым интернетом.

Затем премьер-министр РА вместе с мэром Еревана Aйком Марутяном прошелся по Главному проспекту, ознакомился с проделанной здесь работой.