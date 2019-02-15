Пятница, 15 Февраля 2019 17:21

АрмИнфо.15 февраля спикер Национального Собрания РА Арарат Мирзоян принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Федеративной Республики Германия в Армении Бернхарда Матиаса Кислера.

Как передает пресс-служба парламента, приветствуя посла, Арарат Мирзоян заявил, что отношения между двумя странами динамичны и содержательны. Глава законодательного органа отметил, что Армения придает большое значение углублению сотрудничества с Германией в различных сферах.

Глава парламента поблагодарил правительство Германии, на протяжении многих лет поддерживающей Национальное Собрание Армении и за реализацию в стране многочисленных эффективных программ.

Бернхард Матиас Кислер поздравил Арарата Мирзояна с избранием на пост председателя Национального Собрания Республики Армения, передал приглашение президента Бундестага Германии посетить Германию, что было с благодарностью принято спикером армянского парламента. Посол подчеркнул важность сотрудничества с Национальным Собранием Армении, которое перешло к парламентской системе правления, особо подчеркнув совместную работу Немецкого агентства международного сотрудничества (GIZ), персонала Национального Собрания и бюджетного управления.

Обе стороны подчеркнули необходимость активизации межпарламентских связей, взаимных визитов депутатов и обмена опытом. Собеседники

выразили готовность предпринять дополнительные шаги для реализации совместных программ, как в многостороннем, так и в двустороннем формате.