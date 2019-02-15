Пятница, 15 Февраля 2019 17:21

АрмИнфо.Председатель Постоянной комиссии НС РА по региональной и евразийской интеграции Микаел Мелкумян и члены комиссии 15 февраля встретились с прибывшей в Ереван делегацией Госдумы РФ во главе с председателем комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками Леонидом Калашниковым.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе НС РА, приветствуя гостей Михаил Мелкумян подчеркнул стратегическое партнерство и традиционную дружбу, лежащих в основе армяно-российских отношений. Он подчеркнул важность сотрудничества на международных парламентских площадках, в частности, в рамках ПА СНГ и ПА ОДКБ. Мелкумян коснулся международных проектов, которые лежат в основе интересов двух стран, и подчеркнул важность реализации энергетического коридора Армения-Иран-Грузия-Россия.

Заместитель председателя комиссии Армен Памбухчян поднял вопрос о необходимости решения вопроса, связанного с задействованием альтернативного <Верхнему Ларсу> пути по новому транспортному коридору через черноморское побережье и подчеркнул наличие поддержки со стороны российских партнеров, особенно в разработке соответствующего законодательства.

Леонид Калашников, в свою очередь, подчеркнул важность тесного сотрудничества между двумя профильными парламентскими комитетами и проведения совместных заседаний. Он затронул вопросы гармонизации законодательства в рамках ЕАЭС и ОДКБ, отметив, что возглавляемая им комиссия разработала в этом направлении пакет предложений.

Были обсуждены вопросы, связанные с рядом мероприятий, направленных на активизацию межпарламентских связей, подчеркнута важность активного участия армянской стороны в этих форматах. В ходе встречи была подчеркнута также роль армянской общины России в развитии двусторонних экономических связей.