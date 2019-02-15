Пятница, 15 Февраля 2019 16:47

АрмИнфо. В текущем году Россия предоставила Армении 210 квот на бесплатное обучение ее граждан в передовых вузах страны. Об этом 15 февраля на пресс-конференции в Ереване заявил директор Российского центра науки и культуры в Ереване Сергей Рыбинский.

По его словам, по сравнению с предыдущим голом количество мест обучения, предлагаемых абитуриентам из Армении, возросло. Прием заявок и документов на учебу в России начнется 18 февраля и продолжится до 1 марта. Далее абитуриентов ждет экзаменационный период, а 20-22 марта будут оглашены предварительные итоги. "Абитуриенты могут подать заявку в один из 500 лучших российских вузов", - сказал Рыбинский. Он подчеркнул также, что ежегодно число квот растет, и интерес к российским вузам у граждан Армении повышается. Например, в прошлом году было выделено 205 квот, в 2017 году - 187, при 600 заявках. В состав комиссии, которая будет проводить собеседование в центре, войдут представители российского посольства, Минобразования Армении. При отборе кандидатов комиссия будет обращать внимание на успеваемость абитуриента. Письменными будут экзамены по математике, физике, химии.