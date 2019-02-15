Пятница, 15 Февраля 2019 16:21

АрмИнфо. В основе подхода корпоративной социальной ответственности (КСО) компании Beeline лежит цифровое образование и развитие экосистемы стартапов. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил гендиректор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

«Мы долго экспериментировали, пытаясь найти ту нишу, в которой можем быть максимально полезными. Потому что наш бюджет небесконечен. И то, на чем сфокусировались с прошлого года, а именно диджитал-образование и развитие экосистемы стартапов, стали теми направлениями, куда решили вкладывать наши силы, время и деньги», - сказал он.

Пятахин разъяснил, что данный выбор компании обусловлен по большому счету тем, что эти направления связаны с молодежью, за которой будущее страны. Вместе с тем он подчеркнул, что все, что касается стартапов предоставляет людям возможность научиться разрабатывать продукты, которые помогут создавать рабочие места и поспособствуют выводу Армении на международный уровень.

В это ключе он сослался на запущенный в минувшем году проект BeelineStartupIncubator. Отметив, что в данном проекте отсутствует коммерческий компонент, глава Beeline заметил, что для компании BeelineStartupIncubator является чистой социальной ответственностью и не предусматривает получение доходов. «В минувшем году я был очень счастлив, когда увидел на карте экосистемы стратапов Армении наш BeelineIncubator. Это значит, что, во-первых, мы делаем правильные вещи, во-вторых, идем верным путем. То есть мы являемся частью системы, которая работает и развивается», - подчеркнул он. Однако Пятахин заметил, что невзирая на динамичное развитие, в Армении не хватает правильного обучениястартапов. В этом ключе он подчеркнул важность развития этой экосистемы с точки зрения получения необходимых навыков для молодых людей.

Говоря в целом о развитии сектора ИТ в Армении Пятахин заметил, что армянские специалисты обслуживают преимущественно рынки других стран, в частности Америки, Франции, России и др. Помимо положительных эффектов, в частности связанных с возможностью получать новые знания и навыки Пятахин рассказал и об определенных рисках: «Сложность состоит в том, что армянских клиентов очень мало. И есть большая вероятность, что те ребята, которые учатся сегодня, завтра получат приглашения и покинут страну». В этом плане он заметил, что создание больших ИТ- компаний, работающих над реальными ИТ- продуктами – это задача, которую должно перед собой ставить государство. «Я знаю, что подобные направления со стороны правительства озвучиваются, теперь было бы хорошо, чтобы они реализовались. Это помогло бы и телекоммуникациям, и молодежи, и нашей стартап-системе», - заключил глава Beeline в Армении.

Напомним, что ЗАО "VEON Armenia" - ныне "VEON ArmeniaHoldings B.V." (торговая марка Beeline) входит в группу компаний VEON, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".

Полное интервью с гендиректором Beeline в Армении Андреем Пятахиным читаейте по ссылке http://finport.am/full_news.php?id=37376&lang=2