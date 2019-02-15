Пятница, 15 Февраля 2019 16:16

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) за 2018 год амнистировал штрафы и пени клиентам-физлицам на общую сумму до 3 млрд. драмов. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Банка ВТБ (Армения), в результате за 2018 год были списаны пени и штрафы по более чем 4600 кредитам 4000 клиентов.

Согласно источнику, процесс прощения задолженности предполагал заключение мировых соглашений с клиентами, имеющими просроченные кредиты в банке, по оставшейся сумме задолженности и предоставлением нового графика погашения сроком до 5 лет. Это касается следующих видов кредитов: кредиты наличными без залога; кредиты наличными под залог недвижимости; ПОС-кредиты; кредитные линии; кредиты под залог золотых изделий; кредитные карты.

В банке пояснили, что обязательным условием прощения пеней и штрафов являлось: наличие более 271 просроченных дней; признание кредитов безнадежными на дату 31.05.2018г.; осуществление первого платежа по новому графику в момент заключения мирового соглашения.

Отметим, что 2 июля 2018г. в правительстве РА состоялось совещание премьера с банкирами на предмет практического решения вопроса уступок штрафов и пени по просроченным кредитам. В тот же день об обнулении штрафов и пени по безнадежным кредитам физлиц объявили ACBA-Credit Agricole Bank и Америабанк, затем о присоединении к этому процессу объявили IDBank (4 июля), Банк ВТБ (Армения) (4 июля), Ардшинбанк (6 июля) и Конверс Банк (11 июля).

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 октября 2018г, подготовленного ИК АрмИнфо, Банк ВТБ (Армения) занимает 1-ую позицию по объему потребкредитов - 114.4 млрд драмов или 51,2% от общего кредитного портфеля банка. В годовом разрезе банк нарастил портфель потребкредитов на 63,7%. Доля безнадежных кредитов в общем кредитном портфеле Банка ВТБ (Армения) почти достигает 20% с годовым спадом абсолютной величины на 6,1%. В структуре просроченных кредитов данная категория рискованных кредитов доминирует - 37,5%, против более высоких показателей годовой давности (74,5%). Из общего объема безнадежных кредитов банка доминирующая масса засела в потребкредитах (вкл. ипотеку).

Напомним, что ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" стало участником международной финансовой группы ВТБ в апреле 2004г. В настоящее время второе по величине в России ПАО "Банк ВТБ" владеет 100% акций Банка ВТБ (Армения). Банк традиционно входит в число лидеров банковской системы РА по основным показателям. По охвату филиальной сети Банк ВТБ (Армения) удерживает лидерство - 67 филиалов с присутствием как в столице, так и во всех областях страны.