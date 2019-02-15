Пятница, 15 Февраля 2019 15:30

АрмИнфо. Владельцы праворульных автомобилей, приобретенные до 30 декабря 2018 года, смогут ввести свои транспортные средства на территорию Армении до 1 апреля 2019 года. Поправки в закон "О временном запрете импорта праворульных автомобилей" одобрены на заседании правительства 15 февраля.

Представляя проект поправок, министр транспорта, связи и информационных технологий РА Акоп Аршакян отметил, что речь идет о 830 автомобилях, скопившихся в таможенной зоне КПП "Баграташен". Сразу после принятия законопроекта парламентом страны правительство внесет изменения в свои же нормативные акты, после чего ввоз транспортных средств станет возможным. Министр добавил, что документ разработан по итогам многочисленных обсуждений между заинтересованными органами правительства и представителями инициативы "Правый руль".