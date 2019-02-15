Пятница, 15 Февраля 2019 14:40

АрмИнфо.Армения находится на перекрестке цивилизаций, где скрещиваются различные культуры, религии, интересы. Об этом, выступая в Гайделбергском университете, заявил президент Армении Армен Саркисян.

По его словам, Армения в новом мире играет важную роль. <Мы маленькая, но мировая нация. Мы нация, которая, находясь на перекрестке цивилизаций и интересов, смогла выжить. Правда мы не богаты недрами, но у нас развитые технологии и наука, у нас богатое историческое и культурное наследие. В связи с этим, у меня есть миссия превратить Армению в мировой научный и технологический центр>,- заявил президент.