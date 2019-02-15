Пятница, 15 Февраля 2019 14:36

АрмИнфо.Нет иного пути решения карабахского конфликта, нежели мирное урегулирование. Об этом, выступая в Гайделбергском университете, заявил президент Армении Армен Саркисян.

По его словам, любой другой вариант будет разрушительным для всех.

<И не важно, насколько ты силен, сколько финансов направляешь на вооружение, или как велика твоя армия. На этой территории сконцентрированы различные интересы и вызовы. Это перекресток различных цивилизаций.

Посмотрите, что происходит в Сирии, на Ближнем Востоке - это не так далеко, или же Иран, Азербайджан, Грузия, Армения, Турция, Россия: Здесь любой даже самый незначительный дестабилизирующий фактор будет иметь катастрофические последствия. И в контексте сказанного есть только один путь - мирное урегулирование проблемы.

И я надеюсь, что конфликт будет урегулирован на разумных началах и в соответствии с человеческими ценностями. Надеюсь, что конфликт будет окончательно урегулирован с учетом интересов народа Нагорного Карабаха>,- заявил президент.