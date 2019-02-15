Пятница, 15 Февраля 2019 13:58

АрмИнфо.По версии ежемесячного журнала "Global Finance" Америабанк удостоился номинации "Лучший инвестиционный Банк-2019" в Армении. Эта награда от Global Finance присуждается Америабанку ежегодно, начиная с 2012 года.

Как сообщает пресс-служба Банка, победители были выбраны по следующим критериям: доля на рынке, возможности использования банковских инвестиционных инструментов, объем и количество сделок, качество обслуживания, консалтинг, структуризация операций, инновационность, ценообразование, первичные размещения на рынке капитала и возможности обслуживания на вторичном рынке, большой список партнеров на международном рынке в лице финансовых институтов, репутация на рынке и др.

Согласно источнику, общий список победителей будет опубликованном в апрельском номере издания "Global Finance".

Отметим, что ежемесячное издание "Global Finance" издается с 1987 года. У журнала насчитывается свыше 50000 подписчиков в 180 странах мира. Целевая аудитория издания - это руководители и представители крупнейших в мире частных и государственных финансовых структур. Специалистами издания анализируются важные финансовые показатели более чем 192 стран.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 31.12.2018г, подготовленного ИК АрмИнфо, Америабанк продолжает лидировать по основным финансовым показателям. Активы банка составили 779.8 млрд драмов ($1.6 млрд, 1-ая позиция), кредитные вложения и прочие ссуды -

547.9 млрд драмов ($1.1 млрд, 1-ая позиция), вложения в ценные бумаги

- 64 млрд драмов ($132.3 млн, 2-ая позиция). По общим обязательствам банк закрепил за собой лидерство - 690 млрд драмов или $1.4 млрд, в структуре которых обязательства перед клиентами (срочные вклады и депозиты до востребования) составили 57,8% или 399.1 млрд драмов ($825 млн, 2-ая позиция), привлеченные от международных финансовых структур кредиты - 38,4% или 265.3 млрд драмов ($548.3 млн, 1-ая позиция), а полученные от размещения собственных облигаций средства - 7,4% или 50.8 млрд драмов ($105.1 млн). Общий капитал Банка составил на эту дату 89.8 млрд драмов или $185.6 млн, а нормативный общий капитал - 97.8 млрд драмов. 2018 год Америабанк завершил с чистой прибылью в 10.5 млрд драмов или $21.7 млн (1-ая позиция). Норматив достаточности капитала Банк обеспечил на уровне 13,7% (при требуемых min 12%), общей ликвидности - 21,9% (при требуемых min 15%), текущей ликвидности - 78,8% (при требуемых min 60%).

Напомним, что ЗАО "Америабанк" является универсальным банком, предоставляющим инвестиционные, корпоративные и розничные банковские услуги в виде комплексного пакета банковских решений. Банк функционирует на армянском рынке с 31 октября 1996 года. Филиальная сеть Америабанка насчитывает 16 подразделений, из коих 10 столичные и 6 - региональные. Акционерами Америбанка на 1 января 2019г выступают Америя Групп CY Ltd. - 56,6%, EBRD - 17,8%, Азиатский Банк Развития (ADB) - 13,98% и ESPS Holding Limited - 11,62%. С марта 2016г банк приступил к эмиссии своих облигаций: число выпусков к 1 января 2019г уже достигло 10-и, из коих 7 - долларовые в общем объеме $63 млн, 1 - евровый в объеме 3 млн и 2 - драмовых в общем объеме 2.5 млрд., которые вошли в основной список "Abond" фондовой биржи AMX (ранее именуемой NASDAQ OMX Armenia). Из этих выпусков сегодня котируется 7 долларовых, 1 евровый и 1 драмовый. Наряду с этим, Америабанк в июне 2016г через своего инвестиционного управляющего в лице компании responsAbility Investments AG успешно разместил долговые бумаги объемом $20 млн в четырех люксембургских инвестиционных фондах, запланировав направить вырученные от размещения этих бумаг средства на кредитование МСБ и финансирование проектов по энергоэффективности и возобновляемой энергетике. Отличительные награды: от Euromoney (2018, 2017г, 2016, 2014г, 2012г, 2011г), от Global Finance (2018, 2017г, 2016г, 2015г, 2013г, 2012г), от The Banker/FT (2017г, 2016г, 2015г, 2013г, 2010г), от Commerzbank-а с 2008 года ежегодно удостаивается награды "STP-Award".