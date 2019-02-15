Пятница, 15 Февраля 2019 13:10

АрмИнфо. Компания GeoProMining приступла к осуществлению программы финансирования капитального ремонта и обустройства детского сада в городе Арарат.

Согласно пресс-службе компании, соответствующее соглашение о реализации проекта было подписано между компанией и общиной города Арарат 14 февраля текущего года. Ранее, в 2018 году, компания уже реализовала проект ремонта первых двух корпусов детсада, что послужило стартом по полной капитальной реконструкции всего детского сада, его обустройства.

В рамках проекта GeoProMining обязуется в течение двух лет завершить капитальный ремонт и обустройство детского сада. Кроме того, за этот период будет обставлена мебелью и оборудованием все помещения садика. В числе проектных работ - реконструкция крыши и коммуникационных узлов, внутренняя отделка, а так же обустройство дворовой территории и культурно-спортивной площадки.

После завершения реконструкции детсад откроет двери перед 200 воспитанниками дошкольного возраста. Как заявил генеральный Директор GPM Gold Анатолий Гоготин, <в числе социальных программ GeoProMining особое внимание уделяет проектам детско-юношеского воспитания и образования. Адресатами этих программ выступают не только дети из семей сотрудников входящих в Группу компаний, но и все жители общин, где мы осуществляем свою деятельность.

Здоровое, образованное и максимально подготовленное к взрослой жизни молодое поколение - является одной из главных приоритетов наших социальных программ>. Глава муниципалитета Арарата Айк Айкян подчеркнул, что <наличие современного, обустроенного и способного удовлетворить спрос горожан на дошкольное образование детского сада -актуальная и давно назревшая проблема для города Арарата. Мы приветствуем готовность компании GeoProMiningпомочь городу в ее решении, и считаем, что тем самым Компания внесет свой существенный вклад в социальное развитие города и комфортные условия досуга наших детей>.

Компания GeoProMining, основанная в 2001 году, является международной частной компанией с диверсифицированной ресурсной базой золота и других металлов. Предприятия GeoProMining расположены в России и в Армении. В Армении GeoProMining принадлежат два предприятия - Агаракский медно-молибденовый комбинат (АММК) и компания GPM Gold, разрабатывающая Сотское золотоносное месторождение и управляющая Араратской золотоизвлекательной фабрикой.

Компания вложила более $ 505 млн.долларов в экономику Армении. Социальные инвестиции компании в Республику Армения за последние 11 лет превысили 8,5млн.долларов США.