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 Пятница, 15 Февраля 2019 13:09
Татевик Шагунян

Советник президента Арцаха: Это один из тех редких случаев, когда Баку не лукавит, говоря о претензиях на Арцах и территории Армении

Советник президента Арцаха: Это один из тех редких случаев, когда Баку не лукавит, говоря о претензиях на Арцах и территории Армении

АрмИнфо. В Арцахе прекрасно знакомы с политикой руководства Азербайджана, поэтому изначально <миролюбивые> заявления Баку, звучащие со второй половины прошлого года, воспринимались со скепсисом. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил советник президента Арцаха Тигран Абрамян, касаясь последних милитаристских заявлений главы АР Альхама Алиева на фоне участившихся в последнее время призывов о необходимости подготовки конфликтующих обществ к миру.

<В контексте сказанного резкая смена заявлений Баку за последние дни для нас не стала сюрпризом. Просто на фоне продолжающихся военных угроз Баку говорить о мирном урегулировании проблемы бессмысленно>,- подчеркнул Абрамян.

В ответ на вопрос о том, насколько реалистичны угрозы Баку на этот раз или же они носят лишь декларативный характер, советник заметил: <Это один из тех редких случаев, когда Баку действительно не лукавит, говоря о притязаниях не только в отношении Арцаха, но и территорий Армении. Его шаги и позиционирование говорят именно об этом>.

По его словам, исходя из изменений риторики Баку можно судить о том, на каком этапе находится процесс возобновления войны.  <Шаги Баку в политической, лоббистской, военной, агитационной плоскостях говорят о том, что процесс может не ограничиться угрозами>,- заявил Абрамян, при этом добавив однако, что этим Арцах не напугать.

Как пояснил Абрамян, по поручению президента Арцаха Бако Саакяна в эти дни проводится большое количество комплексных мероприятий по повышению уровня безопасности республики и сдерживанию возможной агрессии  противника. <Участившиеся визиты президента на передовую, в воинские части, его встречи и обсуждения преследуют именно эти цели>,- пояснил советник.

Он также подчеркнул, что последние заявления Баку практически свели к нулю возможность возобновления и без того несуществующих переговоров по мирному урегулированию проблемы. <Возможно, что между главами Армении и Азербайджана все же состоится встреча, но она не изменит ситуации>,- подчеркнул Абрамян.

Что касается ситуации на передовой, то, по словам советника, Азербайджан проявляет определенную активность путем проведения инженерных работ, небольших передвижек. <Однако ситуация находится под нашим контролем, и в случае необходимости, мы предпримем адекватные меры>,- заверил Абрамян.

В ответ на вопрос о том, что делает Армения на фоне предпринимаемых Арцахом соразмерных с ситуацией действий, Абрамян ограничился замечанием: <Разрешите не отвечать на этот вопрос>.

Отметим, что на днях в интервью Real президент АР Ильхам Алиев, в частности, заявил: <Сегодня в мире господствует принцип <кто сильный, тот и прав. Я всегда говорил, что сегодня силовой фактор выходит в мире на передний план. Посмотрите, в различных уголках мира грубо нарушается международное право. Если раньше это пытались в определенной форме скрыть, то сегодня в этом даже не видят необходимости. Сегодня в мире господствует принцип <кто сильный, тот и прав>. Это - новая реальность.  Мы должны быть готовы к ней. Мир меняется, и мы должны быть готовы к этому изменению. К счастью, мы уже много лет наращиваем экономическую и военную мощь. Мы словно готовили себя к сегодняшней ситуации и сейчас готовы к ней. Поэтому силовой фактор всегда был и останется на повестке дня. Мы видим это на примере не только нашего конфликта, но и многих других конфликтов. Поэтому мы будем использовать различные возможности, и восстановление территориальной целостности Азербайджана - наша основная задача>.

На днях же на съезде правящей партии Алиев заявил о намерении Баку <вернуть исторические земли - Эривань, Сюник и другие территории>. 

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