Пятница, 15 Февраля 2019 12:39

АрмИнфо. Экс-министр обороны Армении Сейран Оганян, обвиняемый в свержении конституционного строя в рамках дела 1 марта 2008 года, в очередной раз выступил с пояснениями известного приказа № 0038.

Сейран Оганян посчитал необъективным и неверным подход властей о том, что в основу трагических событий 1 марта 2008 года лег именно этот приказ.

<Секретный приказ №0038 является внутриведомственным документом, и ничем не отличается от аналогичных приказов под номерами 0037, 0036 или, скажем, приказа №0051>, - заметил он, добавив, что целью этого приказа было обеспечение безопасности, территориальной целостности и

неприкосновенности границ страны.

<Очевидно, что согласно данному приказу ВС должны были продемонстрировать нейтралитет в сложившейся ситуации>, - заверил Оганян.

Говоря о том, владел ли всеми подробностями приказа 0038 второй президент РА Роберт Кочарян, Оганян заметил: <Уверен, что министр обороны не проинформировал его о всех деталях этого приказа, а ограничился лишь заверением о том, что приказ верховного главнокомандующего о нейтрализации имеющихся угроз выполнен>.

Он еще раз подчеркнул, что в приказе тогдашнего министра обороны Микаела Арутюняна не было указаний начать какие-либо действия против народа. По мнению Оганяна, Арутюнян не скрывается от следствия, он просто считает это дело сфабрикованным. Оганян заявил, что и сам не признает инкриминируемое ему преступление. <Никто не пострадал от приказа 0038. И уголовное преследование в отношении второго президента Роберта Кочаряна является откровенной ошибкой>,- резюмировал он. Отметим, что в 2008 году Оганян занимал должность главы Генштаба ВС Армении.