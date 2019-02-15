Пятница, 15 Февраля 2019 12:16

АрмИнфо.Одобренная парламентом Армении программа правительства свидетельствует о восприятии обществом и гражданами концепта экономической революции. Об этом 15 февраля на заседании правительства заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, теперь кабинет министров должен разработать перечень мероприятий, направленных на выполнение программы. При этом, продолжил Никол Пашинян, необходимо отделить программу правительства от перечня мероприятий. В перечень должны быть включены все приоритетные направления инвестиционной политики государства. Речь, в частности, идет обо всех реализуемых инвестиционных программах, необходимости их инвентаризации, выявлению препятствий, мешающих данному процессу. Премьер-министр поручил составить "дорожную карту" по регулированиям, в частности, обеспечить прогнозируемость доступности воды, газа и электроэнергии. Он также привал ускорить процесс создания Армянского инвестиционного фонда, который должен обеспечить сопровождение всех инвестиционных программ. Все сезонные работники не должны лишаться права на получение социальных и семейных пособий. Никол Пашинян поручил также провести исследования на предмет выявления реальных рабочих мест, с указанием их объемов и адресов. Предложено также быстро выявить лиц, выбывших из системы социальных и семейных пособий, но ежемесячно выплачивающих до 100 тысяч драмов на погашение привлеченных кредитов. Премьер также призвал держать в центре внимания вопрос о последовательном снижении банковских процентных ставок, разработав механизмы данного процесса. Также необходимо, как считает глава правительства, в сжатые сроки разработать механизмы по применению и развитию системы микробизнеса. Быстрыми темпами необходимо приступить к созданию новых учебных заведений в соответствии с требованиями рынка. Активизировать деятельность тех учебных заведений, в основе обучения которых заложены идеи обучения бизнес-навыкам и финансовой грамотности. В этом контексте провести переговоры с Общественной телерадиокомпаний и другими телекомпаниями страны. Премьер-министр подчеркнул также важность привлечения бизнеса в подготовку и переподготовку кадров в средних специальных учебных заведениях.

Он также призвал полномочные ведомства уделить особое внимание внедрению систем капельного орошения, противоградовых установок с использованием новейших технологий и повышением эффективности программ, финансируемых государственным бюджетом. Предусмотрено полностью завершить строительство четырех водохранилищ, нарастив объемы работ в данном направлении, активизировать работу по строительству новых водных бассейнов с привлечением донорских организаций. Он посчитал также важным провести инвентаризацию поголовий скота в целях эффективной организации экспорта мяса и мясной продукции, а также разработать механизмы по организации экспортных поставок. Никол Пашинян поручил подготовиться к плодоовощному сезону, в связи с чем он посчитал важность разработки механизмов экспорта данной продукции, выявления их потенциала, создания новых рынки сбыта с предоставлением гарантий для экспортеров.