Пятница, 15 Февраля 2019 11:25

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с премьер-министром Ливана Саадом Харири.

Согласно сообщению пресс-службы правительства РА, Никол Пашинян поздравил Саада Харири с формированием нового правительства Ливана и переназначением на должность премьер-министра страны.

Премьер-министр РА пожелал Сааду Харири и членам его команды успеха в его важной миссии, выразив уверенность в том, что под руководством

Харири новое правительство приведет страну к развитию и экономическому прогрессу.

Собеседники отметили важность укрепления экономических связей между двумя странами. Была достигнута договоренность о проведении заседания армяно-ливанской межправительственной комиссии в апреле этого года.

Напомним, что 31 января т.г. премьер-министр Ливана Саад Харири заявил о формировании нового состава кабинета министров в Ливане, после 8- ми месяцев и 6- ти дней неопределенности. В состав кабинета министров входят 4 женщины. "Я благодарен всем, кто приложил усилия для достижения нашей общей цели. Впереди большая повестка дня, мы должны защитить экономику и интересы людей", - сказал Харири, выступая на пресс-конференции после встречи с президентом с Ливана Мишелем Ауном.